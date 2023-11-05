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反詐宣導基層怨走火入魔 刑事局：守護民眾荷包不鬆懈

刑事局主導的識詐宣導工作引發基層議論。（記者姚岳宏攝）

刑事局主導的識詐宣導工作引發基層議論。（記者姚岳宏攝）

2023/11/05 21:23

〔記者姚岳宏／台北報導〕政府全力防詐騙，其中「識詐（反詐宣導）」是最重要部分，由警政署刑事警察局負責，卻有基層員警向台北市議員等各方陳情，「刑事局交辦的打詐工作，已經走火入魔」，基層必須到處發傳單、請網紅拍片，請親友分享，甚至還要想辦法到臉書買讚，各分局還要評比，「將帥無能累死三軍」；不過，面對基層不滿等爭議，主導整個識詐宣導業務的刑事警察局預防科今天仍強調，民眾持續被害依然嚴重，識詐工作只有更努力，無法停歇。

據指出，由刑事局預防科想出來的「識詐」1.5版細部執行計畫，規定玲瑯滿目，其中包括每月各分局要辦3場宣導活動，每場至少25人，員警發布網路貼文至少需要14篇，如結合KOL（網紅、知名人物）進行宣導，可以加分，且看找來的YouTube紅不紅，訂閱人數1到5萬人加0.4分，5到10萬人加0.5分，以5萬人為加分級距，以此類推等。

由於規定繁多，讓負責的基層官警這段時間都忙翻了，挑明說，每個分局半年僅提供「2萬元」經費來做打詐，怎麼找得到網紅？「簡直將帥無能累死三軍」，還說如果詐欺件數仍居高不下，就證明這種做法沒效果，應該要從源頭想更好辦法，而不是一直要員警四處去拜託人。

刑事局預防科指出，一直密切關注各縣市警察局基層打詐同仁的意見，也肯定基層同仁的付出與辛勞，識詐1.5的細部計畫並非評比性質，而是採取達標即可獎勵的策略，雖然各警察機關已經鋪天蓋地不遺餘力的進行宣導，但民眾持續被害情形仍然嚴重，識詐工作只有更加努力而已，無法停歇。

預防科也呼籲社會各界，一起加入政府打詐的行列，因為網路詐欺手法快速演變並進行無差別詐騙攻擊，可能危及到任何人、任何企業與部門，警察機關將持續以中央廚房角色，將最新詐欺手法破解後公布，並製作相關素材，讓各部門一起投入打擊詐欺的活動。

刑事局爾後也會注意各地方識詐宣導執行情形及意見，滾動檢討修正該計畫，以達宣導最佳效能。

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