桃警出擊！邀林右昌、張善政同台舉牌宣導打詐、識詐

桃警邀內政部長林右昌（右3）、桃園市長張善政（右2）等人舉牌宣導打詐、識詐。（桃市警局提供）

2023/10/31 16:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警局為提升民眾「識詐」警覺性，今（31）日結合桃市府水務局在大溪區舉辦「埔頂水資源回收中心第一期工程完工啟用典禮」攜手推動防詐宣導，邀請內政部長林右昌、桃園市長張善政、市議員李柏坊及當地里長同台手拿防詐、打詐宣導牌，提醒民眾注意相關的詐騙話術。

根據桃園市警局統計，截至今年10月15日止，共計查獲詐欺集團案件271件、994人，攔阻被詐案件1139件及阻詐金額6億5637萬餘元，相較去年同期攔阻案件778件及金額3億4213萬餘元，增加361件，攔阻金額增加3億1423萬餘元。

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桃市刑警大隊長謝有筆表示，包括「假投資」、「解除分期付款」、「假網拍」、「假交友（投資詐財）」及「釣魚簡訊（惡意連結）」等詐欺手法係當前常見的詐欺案類，提醒市民如收到「保證獲利」、「穩賺不賠」等關鍵字，就是假投資詐騙，切勿輕信來源不明投資管道或網路連結，另外網路購物時，不要使用Facebook、Instagram等無安全交易保障機制的平台購買商品。

警方強調，ATM只能提供「提款」及「匯款」功能，不能「解除分期付款」或「取消高級會員」設定，網路上不明連結請不要隨意點擊，遇到疑似詐騙問題，應再三確認或撥打165反詐騙諮詢專線查詢，或就近至派出所詢問，詳加查證。

桃市警局持續以「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」為基礎，透過公、私協力合作，與市府各局（處）組成打詐桃園隊，精進打詐策略；另外透過更密集的防詐宣導訊息，讓防詐意識能全面普及，使每位民眾能更頻繁地接觸到防詐訊息，進而將防詐觀念納入生活之中，以降低受害風險。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

桃警邀桃園市長張善政（右3）等人舉牌宣導打詐、識詐。（桃市警局提供）

桃警出席「埔頂水資源回收中心第一期工程完工啟用典禮」，向與會民眾宣導如何打詐、識詐。（桃市警局提供）

桃警出席「埔頂水資源回收中心第一期工程完工啟用典禮」，向與會民眾宣導如何打詐、識詐。（桃市警局提供）

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