為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

桃警出擊！邀林右昌、張善政同台舉牌宣導打詐、識詐

桃警邀內政部長林右昌（右3）、桃園市長張善政（右2）等人舉牌宣導打詐、識詐。（桃市警局提供）

桃警邀內政部長林右昌（右3）、桃園市長張善政（右2）等人舉牌宣導打詐、識詐。（桃市警局提供）

2023/10/31 16:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警局為提升民眾「識詐」警覺性，今（31）日結合桃市府水務局在大溪區舉辦「埔頂水資源回收中心第一期工程完工啟用典禮」攜手推動防詐宣導，邀請內政部長林右昌、桃園市長張善政、市議員李柏坊及當地里長同台手拿防詐、打詐宣導牌，提醒民眾注意相關的詐騙話術。

根據桃園市警局統計，截至今年10月15日止，共計查獲詐欺集團案件271件、994人，攔阻被詐案件1139件及阻詐金額6億5637萬餘元，相較去年同期攔阻案件778件及金額3億4213萬餘元，增加361件，攔阻金額增加3億1423萬餘元。

桃市刑警大隊長謝有筆表示，包括「假投資」、「解除分期付款」、「假網拍」、「假交友（投資詐財）」及「釣魚簡訊（惡意連結）」等詐欺手法係當前常見的詐欺案類，提醒市民如收到「保證獲利」、「穩賺不賠」等關鍵字，就是假投資詐騙，切勿輕信來源不明投資管道或網路連結，另外網路購物時，不要使用Facebook、Instagram等無安全交易保障機制的平台購買商品。

警方強調，ATM只能提供「提款」及「匯款」功能，不能「解除分期付款」或「取消高級會員」設定，網路上不明連結請不要隨意點擊，遇到疑似詐騙問題，應再三確認或撥打165反詐騙諮詢專線查詢，或就近至派出所詢問，詳加查證。

桃市警局持續以「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」為基礎，透過公、私協力合作，與市府各局（處）組成打詐桃園隊，精進打詐策略；另外透過更密集的防詐宣導訊息，讓防詐意識能全面普及，使每位民眾能更頻繁地接觸到防詐訊息，進而將防詐觀念納入生活之中，以降低受害風險。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

桃警邀桃園市長張善政（右3）等人舉牌宣導打詐、識詐。（桃市警局提供）

桃警邀桃園市長張善政（右3）等人舉牌宣導打詐、識詐。（桃市警局提供）

桃警出席「埔頂水資源回收中心第一期工程完工啟用典禮」，向與會民眾宣導如何打詐、識詐。（桃市警局提供）

桃警出席「埔頂水資源回收中心第一期工程完工啟用典禮」，向與會民眾宣導如何打詐、識詐。（桃市警局提供）

桃警出席「埔頂水資源回收中心第一期工程完工啟用典禮」，向與會民眾宣導如何打詐、識詐。（桃市警局提供）

桃警出席「埔頂水資源回收中心第一期工程完工啟用典禮」，向與會民眾宣導如何打詐、識詐。（桃市警局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
簽名可拿5000元！無卡分期坑騙中部上百位大學生 2嫌犯抓到了
2023/10/28 17:59

簽名可拿5000元！無卡分期坑騙中部上百位大學生 2嫌犯抓到了
幫助詐欺判賠1萬只繳2千被通緝 男子買檳榔露餡須入監
2023/10/25 13:50

幫助詐欺判賠1萬只繳2千被通緝 男子買檳榔露餡須入監

天災衝突來勢洶洶 來華山看見人道醫療最前線
金管會擬11月公布防詐新規 陳建仁：政府打詐不遺餘力
2023/10/17 10:31

金管會擬11月公布防詐新規 陳建仁：政府打詐不遺餘力
小心詐團在身邊！70萬信貸剛入帳 美女投顧來敲門
2023/10/12 09:54

小心詐團在身邊！70萬信貸剛入帳 美女投顧來敲門

合展家禾 A7樂善國小首排 散步雙公園
1~9月阻詐逾1億元 台南警授防詐撇步
2023/10/01 10:25

1~9月阻詐逾1億元 台南警授防詐撇步
中華郵政上半年臨櫃擋下653件詐騙案 救回2.85億元
2023/09/26 12:56

中華郵政上半年臨櫃擋下653件詐騙案 救回2.85億元
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播