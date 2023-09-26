中華郵政上半年臨櫃擋下653件詐騙案 救回2.85億元

依警政署統計資料，今年截至6月底止，中華郵政已有效攔阻防制金融詐騙件數已達653件。（資料照）

2023/09/26 12:56

〔記者丁奕／台北報導〕受到詐騙時，受害者可能當局者迷，需要旁人點醒，到郵局匯款時，櫃員會關懷民眾是否遭詐騙。中華郵政表示，基層櫃檯同仁在防詐第一道防線為民眾把關，依警政署統計資料，今年截至6月底止，已有效攔阻防制金融詐騙件數已達653件，攔下累積金額約新台幣2億8500萬餘元。

中華郵政表示，臨櫃同仁防詐不遺餘力，屢獲內政部警政署表揚為防制詐騙執行成效優異金融機構。中華郵政同時也從各層面強化防詐措施，包含儲戶於行動郵局APP操作非約定轉帳、繳費等交易時，系統設定僅能使用已綁定之裝置搭配交易密碼（或生物辨識、圖形密碼）進行認證，並提示醒目防詐文字，提升客戶警覺。

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此外，透過行動郵局APP訊息推播，也能即時掌握帳戶異動情形。近期，再與其他12家金融機構共同加入刑事警察局「鷹眼識詐聯盟」，運用AI技術，提高偵測異常帳戶準確率。

在郵務防詐方面，中華郵政在代收貨款郵件單據印製防詐標語，提醒收件人對非自身訂購之郵件勿簽收付款；此外，也與資安相關機構合作，針對郵政資訊系統定期弱點掃描與滲透測試作業，共同打擊偽冒網站。

中華郵政強調，其積極推動金融防詐宣導作業，官網已建置防詐專區，張貼防詐宣導圖文及影片，民眾可至網頁查詢各式詐騙態樣；亦配合金管會規劃之「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動，前進29個偏鄉，會同當地警察機關辦理反詐宣導，提升民眾防詐意識。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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