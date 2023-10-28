簽名可拿5000元！無卡分期坑騙中部上百位大學生 2嫌犯抓到了

「無卡分期貸款詐騙老鼠會」，流竄中部大學校園，以逢甲大學受害人數最多，檢警今天抓到2名犯嫌偵訊中。（資料照）

2023/10/28 14:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕新型態的「無卡分期貸款詐騙老鼠會」近日流竄中部大學校園，多名大學生受害！自稱是3C店業務員的林姓男子與下線，於中部地區大學搭訕大學生，以假買賣3C產品等話術引誘大學生簽下無卡分期貸款契約書，台中地檢署今天指揮中市警局六分局，將林男與其下線共2人拘捕到案，並查扣契約書等證物，目前正偵訊中。

至於是否聲請羈押林男與林姓下線2人（疑為老闆與員工，兩人皆姓林）中檢尚未決定，僅表示正釐清案情中，針對不法詐騙案件絕對迅速打擊 、嚴查厲辦，請不法人士勿心存僥倖以身試法。

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另外，中檢除了查扣無卡分期貸款契約書之外，也一併查扣手機、電腦、現金、存摺、3C產品購買合約書等相關證物。

此案源於今年4、5月起，林男在逢甲大學等中部大學附近搭訕大學生，請大學生幫他假買賣手機或筆記型電腦，只要在無卡分期貸款契約書簽名，可現賺5000元，如果幫他拉同學加入，還能再賺3000元，林男還出示證件取信對方，強調是假買賣，學生不會拿到實品，他會支付貸款，或不送件，大學生不用擔心背負債務，如果不相信，他可簽本票給學生。

不料，事隔數月，簽名的大學生本月初陸續接獲融資貸款公司的催繳通知，才驚覺受騙，警方預估每位學生失金約5萬至10萬之間，但卻有被害學生說，他們損失各超過10萬元，甚至達到15萬元。

簽名就能拿5000元，此騙術引發貪小便宜的大學生爭相跳入，被害學生說，還有北部大學生，聞訊專程到台中簽名賺5000元，此詐欺模式被騙人數最多的是逢甲大學，校方統計共81人受害（統計至昨天下午為止），受害學生還組成自救會。

中市警局刑警大隊統計，受害學校包括逢甲大學、靜宜大學、弘光科技大學、東海大學、嶺東科技大學、僑光科技大學、虎尾科技大學，已有10多人完成報案，教育部則統計，共計逢甲、中台科大、台中科大、建國科大、僑光科大、東海大學、嶺東科大、亞洲大學、弘光科大等9校學生（未納入虎尾科技大學、靜宜大學）共89人受害，一般估計受騙學生可能超過200人，甚至超過300人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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