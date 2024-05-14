明德外役監受刑人方青山落跑 在網咖爽打遊戲被捕

方青山在網咖被捕時。（記者張瑞楨翻攝）

2024/05/14 20:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕法務部矯正署台南明德外役監受刑人方青山11日獲准返回台中市住處探親，應於13日下午回監獄卻「落跑」，先搭火車到台南，又搭火車折返台中潭子。警方懷疑，他曾在潭子當詐欺集團車手，熟悉而藏匿潭子，今天（14日）下午在一家網咖抓到他，他正忙著打線上遊戲。

方男老家在台中西區，獄方委託台中市警局第一分局民權派出所訪查找人，警方昨天找到方男父親，方父一臉疑惑地說，兒子確實返家探親，但13日搭乘中午11點5分火車回台南。

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民權所的記錄顯示，方男3天都依規定聯繫回報，11日到13日，依序是下午2時，凌晨3點左右與凌晨4點，警方調閱他行動軌跡，方男確實於13日搭火車到台南，卻又搭火車折返台中，在潭子車站下車，騎YouBike到潭子區勝利路一家網咖。

大雅警分局偵查隊與專案小組合作，今天下午2點左右到網咖逮人，方青出當時忙著打遊戲，身上只剩100元零錢，員警問他為何「落跑」，他沒回答，不過，被捕後他說是「無聊」。

法院判決書指出，方男2019年加入詐欺集團當取款車手，還假冒「台北地檢署書記官」，同年8月持偽造的「台北地方法院公證本票」，向住在台中南屯的甘姓被害人面交取款300萬元，翌日再度取款時，被埋伏警察當場逮捕，另加其他刑案，法院判決9年9月徒刑。

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