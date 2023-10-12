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小心詐團在身邊！70萬信貸剛入帳 美女投顧來敲門

趙男到銀行欲匯出70萬元，幸行員及時發現有異。（圖由讀者提供）

趙男到銀行欲匯出70萬元，幸行員及時發現有異。（圖由讀者提供）

2023/10/12 09:54

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市年僅24歲趙姓男子，剛出社會不久，向銀行信用貸款70萬元，打算做為創業基金，沒想到他的LINE最近竟有個年輕貌美名為「林茜」之女子，主動邀他加入投資群組，群組內不時有人分享不用上班，投資即可迅速致富訊息，他一時心動想上車，還好行員及時發現，幫他省了70萬元。

11日14時，鳳山警分局忠孝派出所接獲中山西路銀行行員來電稱有民眾疑似遭詐騙，員警到場發現是1位年僅24歲的趙姓民眾欲臨櫃提領及匯出他不久前所辦理的信貸新台幣70萬元，因金額龐大引發銀行人員關心。

行員指稱，當時男子說要領給哥哥裝潢使用，行員請他打電話給哥哥確認，他卻走到銀行外講電話，行員心想「這舉動不太對」。

經員警不斷向趙男表勸說「我們不是要害你，是來幫你省錢的」，趙男才向警方表示提領該筆金額是於LINE認識一年輕貌美名為「林茜」之女子，遊說其加入億萬富翁投資群組並上網購買虛擬貨幣，群組內不時有人分享不用上班投資即可迅速致富，「恭喜某人投資獲利成為百萬富翁...」。

員警及行員不斷耐心委婉向趙男分析說明，裡面都是詐騙集團吸金之話術，實際上收了錢後就要不回來，大量吸金後便消聲匿跡，造成眾多被害人血本無歸求助無門，趙男始知上當受騙並放棄提款投資念頭保住70萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

群組內不時有人分享不用上班投資即可迅速致富假訊息。（圖由讀者提供）

群組內不時有人分享不用上班投資即可迅速致富假訊息。（圖由讀者提供）

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