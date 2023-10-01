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1~9月阻詐逾1億元 台南警授防詐撇步

台南市警一分局與檢方到金融機構嘉勉阻詐有功。（圖由警方提供）

台南市警一分局與檢方到金融機構嘉勉阻詐有功。（圖由警方提供）

2023/10/01 10:25

〔記者王俊忠／台南報導〕近年來詐騙案層出不窮，手法日新月異，民眾常不慎誤入詐騙陷阱，台南市警局一分局與轄內金融機構、超商成立反詐騙群組，利用通訊軟體快速傳遞訊息之便，於第一時間攔阻詐騙。該分局統計從今年1至9月，協同轄內金融機構、超商已攔阻210件，阻詐金額達1億1千99萬多元，並教大家防詐撇步。

日前台南東區渣打銀行東寧分行遇到1名劉姓女子表示因購買香港商品欲臨櫃匯款港幣16萬元（折合台幣65萬3683元），行員耐心詢問後察覺不對勁、當機立斷拖延劉女匯款，待警方到場共同勸說查證，劉女才驚覺遭詐騙。

另名鍾姓女子前往國泰世華銀行東台南分行稱「戰地情人」烏克蘭醫師友人要寄送國際包裹給她，需她先支付國際運費30萬元台幣至指定銀行帳號，行員察覺有異、詳細查證下，發現戶頭所有人是本國籍女子，與鍾女所述差異甚大，行員與警方一起關懷提問，使鍾女打消匯款念頭。

檢警並共同前往常阻詐有功的金融機構嘉勉、商討如何能更有效協助阻詐。

市警一分局統計，從今年1月至9月止，協同轄內金融機構、超商已阻詐210件，攔阻金額達1億1千99萬多元，守護市民畢生積蓄。

對於近期常見詐騙案類為「假投資」，民眾在網路社群軟體、通訊軟體上，接受到任何有關投資理財名義要求相加好友，進一步招攬參與投資項目的群組，有很高獲利。這是利用人性貪婪點利誘，請民眾在投入任何金錢前，停下腳步想天下沒有白吃午餐的道理。

「假交友」也常見於現今各種交友軟體，利用現代人內心寂寞的弱點，天天噓寒問暖、造就溫暖假象，讓民眾遭假冒戀愛對象的詐騙集團予取予求，積蓄被掏掘一空。南市警一分局長歐祖明特別呼籲，詐騙方式無奇不有，市民朋友在面對網路大量資訊時，應謹慎小心查證，勿一時失察輕信網路訊息，有任何疑惑皆可洽詢110報案電話或165反詐騙電話查證，請民眾多注意勿上當，維護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台南市警一分局與檢方到東區轄內金融機構嘉勉阻詐有功。（圖由警方提供）

台南市警一分局與檢方到東區轄內金融機構嘉勉阻詐有功。（圖由警方提供）

南市一分局警方提醒民眾當心網路詐騙訊息陷阱。（圖由警方提供）

南市一分局警方提醒民眾當心網路詐騙訊息陷阱。（圖由警方提供）

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