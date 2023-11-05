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「受騙被害不用怕」新竹市警方攜手網紅作家「安柏」反詐

新竹市警察局第三分局特別邀請網紅作家「安柏Amber.L」拍攝溫馨短片向潛在被害人發聲。（警方提供）

新竹市警察局第三分局特別邀請網紅作家「安柏Amber.L」拍攝溫馨短片向潛在被害人發聲。（警方提供）

2023/11/05 08:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕電信網絡詐騙無孔不入，假投資、假交友等詐騙手法已經成為高財損的高發類型，而多數被害人因擔心遭家人責罵或朋友嘲笑不敢報案，延誤了警方攔阻金錢流出的時間。對此，新竹市警察局第三分局特別邀請網紅作家「安柏Amber.L」拍攝溫馨短片向潛在被害人發聲。

安柏表示，人們經常會在面臨困境或無助低潮時，在網路上尋求慰藉，這種渴望的心理狀態，成為被害人屢次陷入詐騙套路的最大弱點，安柏特別於影片中呼籲，若身邊親友遇到詐騙案件，不要過度指責或嘲諷被害人，而是要以「陪伴」和「同理心」讓被害人得以願意正視問題。 在詐騙集團的話術劇本裡，都是針對人性的弱點而設計，被害人的回覆越多越容易將自己的弱點暴露，導致詐騙話術得以切入，不同類型的被害人（例如失戀、缺錢）都將深陷於不同的騙術「陷阱」裡，以致判斷減弱、理性喪失，警方即便面對面向被害人講解及勸說報案，都常遭拒絕，直到被害人金錢耗盡時，才恍然大悟，但為時已晚。

安柏常在社群媒體分享各種療癒心靈的文字，鼓勵及陪伴每個受傷、受挫的人們，第三分局也再次提醒民眾，遇到疑似詐騙「小心」、「冷靜」的面對，並撥打「165」反詐騙專線查證。被詐騙不是可恥的事，勇於面對並向警方報案，才是解決問題的第一步。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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