穿OL裝領走2.5億贓款 「車手界天花板」收押...驚人佣金曝光

警方搜索詐騙集團成員據點。（警方提供）

2023/10/30 13:38

〔記者許國楨／台中報導〕新北市陳姓女子因缺錢被詐團吸收當車手，以OL套裝裝扮佯裝成會計，大剌剌到銀行出具人頭公司戶，以貨款為由臨櫃提領大筆贓款，從去年犯案至今就領走2.5億元，若以最低2％酬勞換算，陳女不法所得起碼超過500萬，堪稱是近年罕見的「車手界天花板」，不過她落網後也遭檢方聲押獲准。

刑事局中打第二隊長江嘉勝今天指出，根據反詐騙165平台的被害人資訊追查，發現有假投資詐欺集團以高報酬為誘因，鼓吹民眾加入股票投資群組及假投資平台，宣稱按指示操作即可翻倍獲利，並以高獲利數據誘使被害人提高意願持續投入本金，致使財損動輒數百萬到千萬元後，直到血本無歸驚覺受騙報案。

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案經報請台中地檢署檢察官指揮，與台中市第二分局、台北市中山分局、新北市樹林分局、台南市第四分局組成專案小組偵辦，經查，該詐團先由外務找人頭設立工商行號，以該工商行號名義向銀行誆稱有貨款往來，申辦取得公司帳戶後，指導被害人以貨款名目為由匯款，藉此逃避行員及警方的關懷提問。

接著該集團吸收欠債或居無定所成員為車手，偽裝公司會計以貨款名義，至銀行臨櫃提領大量贓款，專案小組經蒐證完備後，近日持搜索票及拘票在中市、新北市及台南市等地分6次執行查緝行動，溯源追查收贓洗錢紀姓女水商（45歲）到案，全案共緝獲17人到案，查扣現金1100萬元、筆記本、存摺等贓證物。

而嫌犯中的新北市陳姓女子（39歲），因經濟狀況不佳，需要照顧罹病家人，為了詐團提供2％至5%贓款抽成酬勞被吸收當車手，她使用人頭開設的公司帳戶，以提領「貨款」名義領錢，加上穿著正式套裝佯裝成會計，紀錄與各銀行行員的「取款應答筆記本」，因此躲過行員查核，順利提領贓款。

經查，陳女每次提領金額都在300萬至700萬元間，去年犯案迄今已領走2.5億元，堪稱近年罕見的「車手界天花板」，警方在訊後將全案依詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署偵辦，檢方認陳女與另名陳姓車手頭有逃亡、串證、反覆實施之虞，向法院聲押獲准。

刑事警察局呼籲，凡標榜高額獲利、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形，民眾應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，小心求證仍為防詐不二法門，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線及時查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣的贓證物。（警方提供）

警方當街逮捕陳姓女車手。（警方提供）

陳女被移送法辦後，檢方聲押獲准。（警方提供）

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