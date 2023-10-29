醫生乾弟還需要借錢？ 警一語驚醒受騙女保住積蓄10萬元

杜女上銀行匯款給醫生乾弟，警方提醒杜女「醫生弟弟還需要借錢？」，一語驚醒杜女，保住積蓄10萬元。（讀者提供）

2023/10/29 08:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，杜姓女子臉書結交1名乾弟，對方自稱國外骨科醫生，因包裹在海外遭扣留急需10萬元解除，求助杜女幫忙匯款至運輸公司帳戶，警方查出是警示帳戶，「醫生弟弟還需要借錢？ 」，一語驚醒杜女保住10萬元積蓄。

警方調查，杜姓女子（63歲）臉書認識暱稱為「黃刘」男網友，對方自稱是骨科醫生，任職於外國醫院，雙方以姊、弟互稱，認當乾姊弟，對方近日向杜女稱有包裹在海外遭扣留，急需匯款10萬元才能解除，以Line向杜婦借錢。

請繼續往下閱讀...

杜女不疑有他，前天手捧現金10萬元，到鳳山區三民路郵局，要匯款至對方指定運輸公司帳戶，行員關懷詢問杜女匯款目的，杜女稱要借給醫生弟弟付貨款，行員機警察覺有異，通報鳳崗派出所到場了解。

經查該受款戶是個人帳戶，並非對方所稱運輸公司，經該帳戶已被通報為詐騙警示帳戶，警方提醒杜女「當醫生怎麼還需要跟妳借錢？」，耐心向杜女說明這是詐騙慣用套路。

在警方告知詐騙案例，並苦口婆心勸說下，搭配行員協助關懷，雙方合力攔阻詐騙，婦人才驚覺受騙上當，幸免落入一場騙局，保住辛苦賺來10萬元積蓄。

鳳山警分局提醒民眾凡事仔細的求證，切勿因為網友片面之詞，而輕易匯款、購買點數交付，避免落入詐騙陷阱，如遇有疑似詐騙情形，可撥打165專線諮詢。

杜女上銀行匯款給醫生乾弟，警方提醒杜女「醫生弟弟還需要借錢？」，一語驚醒杜女，保住積蓄10萬元。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法