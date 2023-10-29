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無卡分期貸款詐大學生 拘提2嫌 3C店查扣300份契約書 受害學生：在此簽約

「無卡分期貸款詐騙老鼠會」流竄中部大學校園，台中檢警昨拘提「誠選良品優質3C店」負責人，查扣約300份的貸款契約書與現金、存摺。（記者張瑞楨攝）

「無卡分期貸款詐騙老鼠會」流竄中部大學校園，台中檢警昨拘提「誠選良品優質3C店」負責人，查扣約300份的貸款契約書與現金、存摺。（記者張瑞楨攝）

2023/10/29 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中檢警偵辦新型態「無卡分期貸款詐騙老鼠會」流竄中部大學校園案，昨天拘提「誠選良品優質３Ｃ店」負責人林柏均與其林姓員工，查扣約三百份貸款契約書，林柏均全盤否認犯行，員工則坦承涉案，檢警漏夜依詐欺等罪偵訊中。

簽名賺5千 詐騙老鼠會竄校園

檢警還在林男的店內與住處查扣一批手機與存摺，其中高達三百份左右的貸款契約書，不一定都是假交易，須進一步清查，待清查確認屬假交易的契約書，將成為林男涉案的關鍵鐵證；此外，已有受害學生指證，當初就是被該店林姓員工直接帶到店內簽下契約。

至於受害學生數，台中市警六分局昨天表示，被害人最多的逢甲大學，人數從八十一人「下修」至六十八人；不過據指出，加上其餘十多所學校的受害生，總共仍應有百餘人受害。

警方調查，學生簽下的貸款契約，多數介於五萬至十萬元間，每月約繳兩千至四千元，也有少數受害生為十多萬元，因屬消費小額信用貸款，年利率近廿％，以償還年限一至兩年計算下來，實際損失約六萬至十多萬元。

負責人否認犯行 員工坦承涉案

檢警追查，林姓員工涉嫌受老闆林柏均指使，前往逢甲等大學搭訕學生，以「簽名現賺五千，幫我做業績」話術，誘騙假買賣蘋果手機等高價電子商品，學生實際沒拿商品，卻簽下「無卡分期貸款書」，林姓員工宣稱會繳貸款，不會讓學生扛債，實則只繳兩、三期，等到受害生本月初起陸續接獲貸款融資公司的催繳通知，才驚覺受騙。

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