抓到了！簽名賺5千坑騙大學生 無卡分期影武者就是3C店老闆

林姓老闆（中）昨天受訪時還振振有詞指稱被冒名，今天就被檢警拘捕。（記者張瑞楨翻攝）

2023/10/28 17:24

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大學生遭無卡分期詐騙 逢甲旁這家店急貼聲明：店名遭冒用

〔記者張瑞楨／台中報導〕中部10多所大學遭新型態「無卡分期貸款詐騙老鼠會」入侵，可能超過100名學生受害，台中地檢署今天（28日）指揮台中市警局六分局偵查隊搜索傳喚2名林姓男子，主嫌林姓老闆就是傳言中的3C店老闆，本報記者昨天採訪時，他還指著貼在店外的公告，振振有詞地說，「店名被歹徒惡意冒用，從未與涉案男子有金錢或生意往來」。

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檢警懷疑林姓老闆涉案主因，是他的3C店就在逢甲大學附近，3C店林姓員工搭訕學生後，帶到店內簽署「無卡分期貸款契約書」時，林姓老闆也在場，這兩人還會繳納2到3期，之後就欠繳。大學生當時樂得拿5000元，卻在本月初陸續收到貸款融資公司的催繳通知書，才驚覺受騙。

檢警於林姓老闆的住處等地點查獲300份契約書，但一部分可能是正常合法的貸款，六分局偵查隊指出，這群被害學生假買賣的貸款金額，介於5萬元到10萬元，每月繳納約2000到4000元，因為是無信用卡的小額消費信貸，年息頗高，償還期數又長，換算下來，受害學生背負的債務，以5萬計算，可達7萬元或8萬元以上。

林姓老闆被檢警拘提到案後，仍堅持否認涉案。而本報記者昨天向他查證時，他還指著張貼在店門的聲明，振振有詞地說，店名遭到歹徒惡意冒用，從未與涉案男子有金錢或生意往來，他強調，自己賣的是遊戲片，近期主要銷售任天堂「超級瑪利歐」及「薩爾達傳說」遊戲，利潤實在很薄弱，哪有詐騙集團會賣遊戲片！

林姓老闆的員工在中部地區大學搭訕大學生，假買賣3C產品，以「幫我做業績，簽名現賺5000元」、「拉一位同學賺3000元」等話術，引誘大學生簽下無卡分期貸款契約書，金額5萬到10萬之間，另有少數學生被騙兩次，金額10多萬到15萬元。剛開始時，還有繳納2到3期貸款，之後不再繳款，大學生收到催繳通知才知受騙，目前清查結果，共有10多所大學學生受騙，人數恐上百人，其中又以逢甲大學人數最多。

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檢警查扣現金50多萬元，以及約300份貸款契約書。（記者張瑞楨攝）

本報記者昨天採訪3C店，林姓老闆還指著貼在店外的公告，振振有詞地說，「店名被歹徒惡意冒用。（記者黃旭磊攝）

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