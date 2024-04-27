空白單據不實核銷 前伸港鄉公所主秘記過2次

懲戒法院判張員記過兩次。（記者吳政峰攝）

2024/04/27 12:15

〔記者吳政峰／台北報導〕彰化縣伸港鄉公所張姓前主秘在職時，明知伸港鄉婦聯會申辦的「105年元旦全民健行暨節能減碳宣導活動」中，有無法開立單據核銷的情形，卻協助向其他業者索取僅蓋有店章的空白收據辦理核銷。台中高分院依偽造私文書罪判張員3月刑，緩刑2年，懲戒法院日前再判其記過兩次。不過，由於張員已退休，除非他再任公務員，否則記過無實質懲戒效果。

彰化縣政府移送指控，張員擔任鄉公所主秘期間，負責協助鄉長綜理鄉內事務，明知伸港鄉婦聯會所申辦的「105年元旦全民健行暨節能減碳宣導活動」中，有承攬廠商未有公司行號，故無法開立可供核銷的收據或統一發票，或有實際支出亦未達概算表所編列的預算等情形，卻協助向其他業者索取僅蓋有店章的空白收據，供婦聯會辦理核銷，並於檢送不實支出憑證辦理核銷時，予以核章通過，致使婦聯會詐得補助款。

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台中高分院認張員共同犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，向公庫支付5萬元。

懲戒法則指出，伸港鄉婦聯會黃姓理事長是當時的鄉長曾煥彰之妻，2016年1月1日舉辦「105年元旦全民健行暨節能減碳宣導活動」，活動所列概算表中，「早點」編列數量4000份、單價80元，共計32萬元，「帆布」單價800元，30組，共計2萬4000元，「椅子租金」數量1200個，單價15元，共計1萬8000元，「誤餐費（便當）」單價80元，數量400個，共計3萬2000元。

懲戒法院表示，這些品項實際支出金額均未達編列之數額，且當天早餐是由黃女請他人煮鹹粥，無法開立可供核銷的收據或統一發票。張員為使核銷，協助向其他業者索取僅蓋有店章的空白收據，偽造不實收據及補助經費明細表、支出憑證黏存單等請款核銷資料，讓婦聯會詐得10萬元。

懲戒法院認為，張員身為鄉公所內高階公務員，守法觀念卻淡薄，本案犯行事證明確，明顯影響機關的紀律形象，損害政府信譽，有懲戒必要，惟考量其一時失慮，事後能坦承違失，態度尚稱良好，評議後判記過2次，可上訴。

而因記過的效果是1年內不能晉敍、升遷或調主管職務，故本判決對於已經退休的張員而言，除非日後要再任公務員，否則不會有實質影響。

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