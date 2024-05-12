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未掛牌微型電動車注意！ 監理站與警方將在熱點攔查

南投監理站近日起將配合警方，在微型電動二輪車出現的熱點加強攔查勸導，要求未領牌快去辦理，否則寬限期一過就要開罰。（圖由南投監理站提供）

南投監理站近日起將配合警方，在微型電動二輪車出現的熱點加強攔查勸導，要求未領牌快去辦理，否則寬限期一過就要開罰。（圖由南投監理站提供）

2024/05/12 09:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕微型電動二輪車過去不用掛牌管制，現需要領牌納管，到今年11月30日2年領牌寬限期到期，南投監理站統計，至4月底南投縣已有5000餘輛微電車領牌，但仍有不少還未領牌，近日起將配合警方在熱點攔查，12月1日起未領牌微型電動車就會依法開罰1200至3600元。

微型電動二輪車過去是包括外籍勞工在內的民眾，經常使用的代步工具，有的車主買了之後還會改裝，因不用掛牌而無法納管，中央改弦易轍，將微型電動車內納管，該種車都要領掛，為了給車主有領牌的時間，從前年11月30日到今年11月30日，給予2年的領牌寬限期，該寬限期一過就要嚴格執行取締。

南投監理站指出，11月30日最後期限一過，逾期未領牌的微型電動二輪車，將依道路交通管理處條例第77-1條規定，處以新台幣1200至3600元罰鍰，擔心車主擠在最後期限才要領牌而造成大塞車，該站近日將配合警方在該型車出現熱點加強攔查宣導。

監理站表示，辦理微電車領牌時，需準備國民身分證（或僑民居留證）正本、印章、出廠證明、統一發票（如有遺失得由原車主以切結方式辦理）、有效期間30日以上的強制汽車責任保險證等文件，至各公路監理機關辦理微電車實車查核，合格後即核發牌照。

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