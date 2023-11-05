星國女研究生遊台遇愛情騙子 台南警方邀網紅「奎丁」拍片助防詐

台南市二分局員警向趙姓遊客說明網路假交友真詐財的詐騙手法。（圖：警方提供）

2023/11/05 10:49

〔記者王俊忠／台南報導〕24歲的新加坡籍趙姓女研究生日前獨自來台旅遊，透過網路交友軟體認識1名男網友自稱「陳宸」，雙方約4日晚間見面同遊台南，但還沒見到面，就接到男方透過LINE傳來恐怖血腥影片恫嚇訊息，要求買遊戲點數3萬元，嚇得急忙到超商要買點數，所幸店員察覺有異報警，員警到場勸阻、破解「假交友」詐財手法，才未讓歹徒得逞。

針對此類假交友詐騙手法，台南市警局第二分局邀請有75萬名粉絲的網紅「奎丁（Zamy）」合作拍攝「假愛情交友」之詐騙手法宣導影片，影片經二分局臉書上傳也獲得網友極大瀏覽與回響，相關防詐、識詐宣導活動也將持續進行，讓每位民眾能知詐手法而不致受騙。

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4日晚間9時許，台南市警二分局民權派出所接獲中西區民族路1家超商店員通報指店內1名新加坡籍女子可能遭詐騙，警員陳俊安、黃琮民趕往得知這名趙姓遊客與男網友相約在民族路超商見面，並由男方充當導遊導覽台南。

不料，趙女到超商時，男網友藉故未出面，女方反倒接獲LINE傳來血腥影片要求她「好好配合」，並指示趙女先購買APPLE點數3萬元，如不買點數將會對她不利等恫嚇言詞。

兩名員警向趙女說明此為現今常見網路交友詐騙手法，切勿相信對方所說。趙女才恍然大悟原來是遭到詐騙，她說，1人獨自來台旅遊沒有任何友人，在網路碰到男網友噓寒問暖，讓她覺得遇上愛情並產生情愫，沒想到是碰上愛情騙子。員警載她回市區民宿；趙女也很感謝台灣員警熱心協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自稱「陳宸」的網友傳血腥恫嚇影片給新加坡籍趙姓女研究生。（圖：警方提供）

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