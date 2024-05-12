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孩子出生就吸毒！母親節前判勒戒 她抗告：我單親媽

李姓女子從孩子出生那年就吸毒，連續好幾年被抓，她今年被判勒戒，因此抗告表示自己是單親媽媽，不過被法官駁回。（記者王捷攝）

李姓女子從孩子出生那年就吸毒，連續好幾年被抓，她今年被判勒戒，因此抗告表示自己是單親媽媽，不過被法官駁回。（記者王捷攝）

2024/05/12 00:30

〔記者王捷／台南報導〕李姓女子吸毒被抓被一審法院裁定勒戒，她不服抗告，還自我揭露是單親媽、小孩才6歲又有過動症，想博取法官同情，但法官當庭細數，李女從孩子出生那年吸毒，每年都被抓，直到2020年出獄、去年又在家裡吸毒被抓，可見意志力薄弱，駁回她的抗告。

李女訴苦，自己不但是單親媽，要獨自撫養一名6歲過動症幼兒，母親也快80歲了，她必須獨自照顧孩子，向法官求情不要去勒戒。

不過台南高分院調出資料，發現小孩出生的2017年，李女就因為吸毒被抓，戒癮治療緩起訴。2018年又因為吸毒再犯被撤銷緩起訴，且當時還是通緝發布被抓到才到案，判處4個月徒刑。

2019年三度吸毒被抓，又被判4個月，直到2020年縮短刑期出獄，結果去年在家裡吸食安毒又警察查到。有這些吸毒紀錄，檢方才向院方聲請勒戒，但李女又抗議，她的小孩有過動症，要長期追蹤及藥物治療，要是她去勒戒，沒人可以照顧小孩，拜託法官考量她的家庭狀況，給她緩起訴。

然而，台南高分院審酌，李女有多次吸毒紀錄，甚至服刑、出監後又開始吸毒，顯見她的戒毒自制力薄弱，難以期待她在沒有被約束下能遠離毒品，最終駁回李女抗告。

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