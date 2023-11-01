涉每份300元幫郭台銘連署 統促黨副主席「鍾馗」60萬交保

台北地檢署昨查獲轄區首例，中華統一促進黨副主席、竹聯幫大老「鍾馗」李宗奎（圖中）涉嫌以300元換取民眾連署書，依違反總統副總統選舉罷免法等罪，諭令60萬元交保；其餘被告分別以5萬元至30萬元不等金額交保。（資料照）

2023/11/01 09:16

〔記者錢利忠／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘力拚獨立參選總統連署，不過，從南到北的多個縣市，陸續爆出有民眾涉嫌給錢換連署書的案件，累計已有15名被告在押；台北地檢署昨也查獲轄區首例，中華統一促進黨副主席、竹聯幫大老「鍾馗」李宗奎也涉案，涉嫌以300元換取民眾連署書，依違反總統副總統選舉罷免法等罪，諭令60萬元交保；其餘被告分別以5萬元至30萬元不等金額交保。

北檢查出，李宗奎等8名被告涉嫌以1張300元換取民眾連署，除李之外，其餘7名被告分別以4萬至15萬元不等交保。另一件則為台北市計程車工會理事長唐文龍，另涉嫌以每票200元、500元換取連署書，唐文龍所涉案件共4人交保、1人限制住居請回，其中，唐文龍原被諭令50萬元交保，後來因覓保無著，改降為30萬元交保，其餘3人分別以2萬至5萬元不等金額交保。

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此外，轄區同樣位於台北市的士林地檢署，也查出當舖業者涉嫌提供顧客的個資，衝高連署書數量，有證人向檢方證稱，指自己沒參加連署，不知為何自己的個資被寫在連署書上；士檢於10月21日發動搜索，訊後依違反總統副總統選舉罷免法之「連署行賄罪」，將沈姓被告聲押禁見獲准，其餘6名同案被告分別以1萬5000元至300萬元不等金額交保。

關於其他縣市的案例，新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基，因涉嫌提供連署民眾400元獎金，藉此幫郭台銘連署，10月17日被新竹地院裁定羈押禁見，新竹地檢署向上追查發現，曾替郭台銘站台的國民黨中常委范成連也涉入，10月30日約談范成連到案後，已將范聲押禁見獲准。而竹檢最初查獲王增基涉案部分，也是全台首例的連署涉賄案。

桃園地區的連署也出現弊端，前桃園市議員助理劉采柔、桃園區信仰中心之一的蓮華寺董事長江衍灝，以及聶姓、呂姓女樁腳，涉嫌發放300元給民眾，幕後出資者疑為江衍灝，涉嫌以現金來拉抬連署書數量，4人均已被桃園地院裁定羈押禁見。

無獨有偶，彰化地檢署也查出有民眾為了替郭台銘衝高連署，林姓、陳姓被告涉嫌花錢買人頭，以每份連署書50元的工本費，非法盜用個資來偽造數百份連署書，上月30日，林到案後已被羈押禁見、陳則經檢方聲押後，法院諭知2萬5000元交保。

另外，同樣也是發生在彰化地區，邱姓、鄭姓被告涉嫌以每份200元的價格，非法收集民眾的連署書，上月27日被彰檢拘提到案後，邱被認定有勾串及逃亡之虞，已被法院裁押、鄭以10萬元交保。

高雄地區則有多個地區傳出弊情，高雄市府顧問、民進黨高市黨部執行委員曾睿涵，涉嫌以500元買人頭連署書，上月26日，曾睿涵到案後被高雄地檢署諭令30萬元交保。另名曾姓女被告也涉嫌透過親友，大量募集人頭連署書，已被高雄地院裁押。

屏東縣潮州地區也有民眾以200元價格換取連署書，屏東地檢署於10月25日拘提陳姓被告、私人宮廟的黃姓宮主及其潘姓妻子等3人，查出該宮廟成立私人民間連署站，涉嫌拉攏民眾參與連署，3人到案後也被羈押。

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