白狼率統促黨高調宴請日本「旭琉會」 警上樓盤檢蒐證

白狼張安樂、張瑋父子與竹聯幫多名人士與會。（記者姚岳宏攝）

2023/05/23 23:28

〔記者姚岳宏／台北報導〕中華統一促進黨與洪門重要山頭聖文山分會，邀請日本指定暴力團「旭琉會」本部長上江洲丈二等7人來台參訪，前兩天在桃園一帶活動，今晚在台北市敦化北路「茹曦酒店」舉辦餐會，席開20桌，竹聯幫「白狼」張安樂、張瑋父子都與會，另多名竹聯幫大哥李宗奎、左鳳崗、陳尉民也都是座上賓。

台北市警方部署近百名警力，在飯店四周重要路口蒐證、巡邏，飯店門口則派出霹靂小組荷槍實彈戒備，飯店內2樓會埸包廂入口處，警方特別設置盤檢點，逐一對入埸人員身分查證。

請繼續往下閱讀...

台北市松山分局為維護治安，防制治安事故發生，前一日即派員前往桃園蒐集掌握情資，今天仍與桃園市警方保持聯繫，全程掌握相關成員動態。

警方指出，除對主辦單位實施期前約制外，並對舉辦處所管制範圍之人、車，依據警職法實施查驗，藉以嚇阻可能之不法活動；此外，為避免影響群眾觀感及維護飯店住戶安寧，警方強勢介入協調，避免於飯店門口有高調迎賓活動。

台北市警方表示，將持續針對黑道幫派蒐報、深入調查、嚴密監控蒐證，如涉及不法，定嚴正執法、依法究辦，以維護社會治安。

台北市警方特別在2樓會場門口設盤檢點，逐一清查與會人士。（記者姚岳宏翻攝）

台北市警方特別在2樓會場門口設盤檢點，逐一清查與會人士。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法