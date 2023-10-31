《環球時報》披露富士康遭查稅 邱太三：中國想阻止郭台銘參選

針對富士康遭中共查稅一事，陸委會主委邱太三接受鏡電視節目專訪指出，的確有中共介選痕跡，「中國就是想阻止郭台銘參選！」 （鏡電視《大選鏡來講：2024選戰論壇》提供）

2023/10/31 20:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘連署參選總統之際，中國官媒《環球時報》日前披露，中國稅務部門對鴻海集團旗下富士康在廣東、江蘇等地重點企業進行稅務及用地稽查。陸委會主委邱太三今天（31日）接受鏡電視《大選鏡來講：2024選戰論壇》節目訪問時說，的確有中共介選痕跡，「中國就是想阻止郭台銘參選！」

邱太三談及，如果只是單純查稅，應該會經過《新華社》或《人民日報》放消息，而不是像這樣透過海外的《環球時報》公布，甚至請廈門大學政治學者出來評論。

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邱太三認為，政治學者當然就導向就是選舉，跟選舉有關，從這些跡象顯示來看，毫無問題，中國就是想要阻止郭台銘的參選。

他也呼籲中國，對於台灣民主選舉要抱持自然平常心看待，否則台灣人民只會更加反感。

針對外界批評民進黨政府執政7年來兩岸關係倒退，邱太三回應，兩岸在人民權利義務相關事項仍有交流機制存在，尤其是金融監理和罪犯互相遣返事宜，都有交流。

邱太三強調，要跟對岸有更高層次的交流，必須在民主、和平、對等的前提下，才能進行對話，就算是國民黨總統參選人侯友宜所提出的中華民國憲法下的九二共識修正版，仍然無法讓死咬「一中原則」的中國鬆口。

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