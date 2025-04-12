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    今晚變天！中部以北注意雷雨 明高溫陡降7度

    今天和明天的降雨趨勢。（氣象署提供）

    今天和明天的降雨趨勢。（氣象署提供）

    2025/04/12 18:43

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天晚上變天！中央氣象署預報，受鋒面通過和東北季風影響，今晚到明天中部以北地區有陣雨或雷雨，南部地區及馬祖有短暫陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨。不過這波鋒面來得快、去得也快，下週一之後轉為穩定天氣，但下週五（18日）台灣附近又有鋒面影響，水氣增加轉雨。

    氣象署預報員李名翔表示，今晚有局部大雨發生，且連東半部和澎湖、金門都有局部短暫陣雨或雷雨；明天（13日）東北季風增強，白天高溫較今天陡降7度，中部以北僅21到23度，南部約24到26度。

    「這兩天氣溫變化很大，且日夜溫差更大，需要特別注意」，李名翔說，受明天這波東北季風影響，明天晚上到下週一（14日）清晨會有輻射冷卻效應，基北宜花地區低溫剩下14度到16度，南部和台東剩下17度到20度，不過隨著下週一白天起，溫度會回溫很快，日夜溫差大。

    李名翔指出，下週一到下週四（17日）天氣穩定，各地都是晴到多雲的天氣，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，但在下週五之後又會變天。

    李名翔表示，下週五到下週六（18日、19日）這兩天水氣增多，中部以北地區及南部山區有局部短暫陣雨、東半部地區亦有零星短暫陣雨。他指出，這是因為有另一道鋒面在台灣附近發展，但還未影響到台灣，目前預測位置偏北邊一點，但因時間還久、不確定性較高，還要再觀察。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

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