郭：和賴佩霞奮戰到底

郭台銘和妻子曾馨瑩昨到台北連署總站簽名連署。 （郭陣營提供）

2023/11/01 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕總統擬參選人郭台銘陣營昨晚公布，民眾連署書將於今天送交中選會，郭台銘與副手賴佩霞將一起出席。郭昨也宣示「郭台銘跟賴佩霞定不負所託，會奮戰到底」。

中選會訂定的連署書受理最後期限為十一月二日，至少得備齊廿八萬九六六七人份的連署書。郭台銘上月初就宣布，十月四日已累計卅萬份，取得基本門檻，但實際累計份數仍未公布。

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郭台銘昨和妻子曾馨瑩前往台北市連署總站簽署連署書，郭陣營晚間宣布，民眾連署書於今天送交中選會，將由郭台銘和賴佩霞一起出席並受訪。這也是郭台銘暌違十一天後接受媒體訪問。

近幾週從南到北多縣市都有郭台銘的連署站點涉嫌給錢換連署書的案件，郭陣營發言人黃士修表示，接到不少民眾打來，擔心因為簽連署書被請去喝茶，也對連署衝刺有影響。

九月十九日起到十一月二日止，受理總統、副總統選舉被連署人提出連署書件，連署書件經直轄市、縣（市）選舉委員會受理後，被連署人不得補件，也不得撤回；連署人不得撤回連署，並在十一月十四日前公告連署結果。十一月廿日到廿四日受理總統、副總統與立委選舉候選人登記，明年一月十三日（週六）舉行投票。

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