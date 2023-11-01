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男違規被攔查拿證件卻亮吸食器 慘叫一聲就逮又挨罰

張男違規遭警攔查，拿證件卻亮吸食器，慘叫一聲尷尬就逮又挨罰。（讀者提供）

張男違規遭警攔查，拿證件卻亮吸食器，慘叫一聲尷尬就逮又挨罰。（讀者提供）

2023/11/01 09:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄張姓男子半夜開車使用手機，於保生路與園盛路口，被警方攔下盤查，張男拿證件卻亮出毒品吸食器，慘叫一聲「啊」，無奈就逮，又被查獲1包安非他命0.71公克，警訊後將他依毒品罪嫌移送法辦，並針對張男開車使用手機開罰3000元。

鳳山警分局過埤派出所警員前天凌晨3時許，巡邏行經保生路與園盛路口時，發現張姓男子（29歲）開車使用手機，當場將他攔下盤查身分，不料張男翻找包包裡證件，卻亮出毒品吸食器，當場慘叫一聲「啊」，自行露出馬腳。

警方眼見粉紅色軟管毒品吸食器，故意問張男「那是什麼？」張男只能尷尬傻笑「你知道的，呵呵」，當場承認是毒品吸食器，警方又從他的車座扶手內，起獲1包安非他命0.71公克，張男只能乖乖認栽。

經了解，張男坦承持有毒品，無奈1個違規舉動，竟被警方查獲毒品，警訊後將他依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

此外，張男開車使用手機，違反道路交通管理處罰條例第31-1條1項，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全行為者，處以3000元罰鍰。

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張男違規遭警攔查，拿證件卻亮吸食器，慘叫一聲尷尬就逮又挨罰。（讀者提供）

張男違規遭警攔查，拿證件卻亮吸食器，慘叫一聲尷尬就逮又挨罰。（讀者提供）

張男翻找包包裡證件，卻亮出毒品吸食器，當場慘叫一聲「啊」，自行露出馬腳。（讀者提供）

張男翻找包包裡證件，卻亮出毒品吸食器，當場慘叫一聲「啊」，自行露出馬腳。（讀者提供）

張男翻找包包裡證件，卻亮出毒品吸食器，當場慘叫一聲「啊」，自行露出馬腳。（讀者提供）

張男翻找包包裡證件，卻亮出毒品吸食器，當場慘叫一聲「啊」，自行露出馬腳。（讀者提供）

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