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查毒「黑吃黑」連環爆 士林分局警備隊陳姓警員羈押禁見

北市警士林分局警備隊陳姓警員，涉嫌掉包毒品證物被羈押禁見。（資料照）

北市警士林分局警備隊陳姓警員，涉嫌掉包毒品證物被羈押禁見。（資料照）

2023/10/31 10:36

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拿冰糖掉包K他命遭收押 士林分局警員免職

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市警局近來接連爆發查毒品案件「黑吃黑」的醜聞，台北市士林警分局警備隊陳姓警員，去年底偵辦毒品案件時，涉嫌拿冰糖包將扣案的愷他命毒品證物掉包，新北地檢署指揮警政署政風室、北市警局、士林分局搜索及約談陳員等3人到案，今凌晨依違反貪污治罪條例等罪，將陳員及張姓共犯聲押禁見獲准、李姓共犯以3萬元交保。

今年31歲的陳員是警專105年特考班畢業，之後派往士林分局服務，他在職期間曾兩度申請留職停薪，一次去進修，另一次則是跑去選士林區的里長，落選後即回頭從事警職。士林分局強調，針對員警違法違紀案件，警方主動調查、依法嚴處。

新北檢指出，陳員涉嫌與張、李2人合謀，由張、李假意聯絡愷他命賣家出面交易，陳再以警察身分現身查緝，之後伺機以冰糖包將查扣到的愷他命毒品證物掉包，涉嫌以「黑吃黑」的方式，將數百公克愷他命證物侵占入己。

檢方認定陳員於案發後，曾刪除賣家的手機訊息，涉嫌滅證，考量陳員涉犯重罪，有勾串及滅證之虞，依貪污治罪條例之侵占職務上持有之非公用私有財產、刑法湮滅刑事證據等罪，將陳員及張姓共犯聲押禁見獲准。

無獨有偶，出身警察世家的台北市信義警分局六張犁派出所涂姓警員，也涉嫌養李姓毒蟲當線民，拿查獲的毒咖啡包、K他命等毒品證物「做人情」，換取線民幫他釣魚誘出毒販，協助他逮人；涂、李2人被台北地檢署拘提到案後，被以涉貪污、洩密、個資法及毒品等罪聲押禁見，本月26日，台北地院裁定涂員10萬元、李男5萬元交保。

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