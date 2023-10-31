斜槓？裝潢師傅、竹科工程師合體製毒被逮 大麻農場發財夢碎

警方查扣的大麻植株及大麻花等證物。（警方提供）

2023/10/31 17:14

〔記者許國楨／台中報導〕新竹市楊姓裝潢師傅為快速牟取暴利，夥同3名分別是同業及在竹科擔任工程師的友人，租下透天厝放置木工器具做掩護，實則「斜槓」種起大麻，因各司其職分工得宜，台中市刑大獲報展開調查後收網，陸續帶回楊等涉案4人，查扣129株大麻植株、大麻花等贓證物，4人不但發財夢碎，全案也在近日起訴。

台中市刑大偵八隊長曾朝顯今天指出，該隊日前接獲情資，新竹市31歲楊姓裝潢師傅疑租賃透天厝後，在屋內種植大麻，在1樓堆放大量木工材料及相關器具做掩護，經跟蒐發現，楊男平日從事木工裝潢，白天都開著貨車外出裝潢，但會利用工作結束或是空檔時間，返回該租屋處停留。

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經觀察研判，該透天厝2樓外觀密不透光，極可能為栽種大麻處所，與警方蒐集的情資相符，見時機成熟持搜索票前往查緝，在該處所2樓查獲大麻栽種廠，查扣大麻植株129株、大麻乾燥花、各式栽種器具、材料、燈具、溫濕度控制器、計時器、吸食器及手機等證物。

其中部分的硬體設備及燈具線路，都是楊嫌以自身木工背景技能自行設計完成，案經持續擴大偵辦，陸續再查獲魏姓（31歲）、黃姓（32歲）及蔡姓男子（41歲）等3人到案，其中魏、黃2人與楊嫌是同鄉也是同業，蔡男則是曾在國外念書，目前在竹科擔任工程師，4人因有同樣的發財夢，一拍即合一起種大麻。

他們透過國外網站學習大麻種植技術，計劃栽種大麻製為成品販賣牟取暴利，未料尚未獲利即遭警方一舉破獲，警方訊後將全案依毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦，檢方也在近日偵結，以違反《毒品危害防制條例》製造第二級毒品罪嫌起訴在案，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

台中市刑大呼籲，大麻屬於中樞神經迷幻劑種類，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺等症狀，勿因一時好奇而持有或施用各類毒品，嚴重戕害身心，而警方對於毒品犯罪一向「絕對零容忍」，將持續強化查緝作為，另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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警方前往透天厝查緝，一舉破獲大麻裁種廠。（警方提供）

其中部分硬體設備及燈具線路，都是楊嫌以自身木工背景技能設計完成。（警方提供）

警方當場逮捕楊嫌。（警方提供）

警方查扣的大麻植株及大麻花等證物。（警方提供）

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