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自投羅網？毒蟲見警熱情說「嗨」 包包藏安毒當場被逮

許男（右）在超商前主動向熟識的巡邏員警打招呼，未料下一刻卻被搜出隨身包內藏有毒品。（圖由民眾提供）

許男（右）在超商前主動向熟識的巡邏員警打招呼，未料下一刻卻被搜出隨身包內藏有毒品。（圖由民眾提供）

2023/10/31 10:54

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市28歲許姓男子前天（29日）深夜在建國二路一家超商前遊蕩，當時正好有員警巡邏前往，許男見到熟識的員警熱情打招呼說「嗨！好久不見！」未料卻樂極生悲，被查出包包內1瓶藥罐內藏有1包安非他命，當場被上銬法辦。

三民一分局長明街派出所指出，許男是轄區的毒品人口，當天深夜11點在超商外遊蕩，當時有2名員警前往巡邏，許男發現熟識的員警還手舞足蹈主動向前打招呼，員警立即關心他是否有無再吸食毒品，許當連忙否認並表示已找到工作了，還主動拿出隨身包包內物品供員警檢視。

據了解，員警隨手拿起其中1個「蠟筆小新」紙筒搖了搖，驚覺聲音有異，許男突然當下臉色大變，慌張地說「紙筒不是我的」，員警打開後竟發現為毒品吸食器，隨後又在1瓶藥罐中發現藏有2級毒品安非他命，許男仍否認「這不是我的」，但仍被依違反毒品危害防制條例逮捕，詢後移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，許男日前遭同一名員警查獲持有毒品，員警見其身無分文，還購買食物給他，許男當時非常感激員警協助，主動告知員警工作賺錢後會歸還，豈知事後竟將員警封鎖，沒想到又遭同一員警查獲毒品，當場尷尬地說與這名員警「真有緣」。

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員警在許男包包的罐子中發現3包毒品安非他命。（圖由民眾提供）

員警在許男包包的罐子中發現3包毒品安非他命。（圖由民眾提供）

許男曾因摧帶毒品被逮捕，前天深夜又因毒品被同一名員警逮捕。（圖由民眾提供）

許男曾因摧帶毒品被逮捕，前天深夜又因毒品被同一名員警逮捕。（圖由民眾提供）

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