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屏東地檢反賄選微電影「首映」 鄉親讚看得懂

屏東地方檢察署「反賄時代屏安世代」反賄選微電影在林邊仁和社區首映，檢察長陳盈錦出席與鄉親合力完成屏東反賄選拼圖、啟動聖火。（記者陳彥廷攝）

屏東地方檢察署「反賄時代屏安世代」反賄選微電影在林邊仁和社區首映，檢察長陳盈錦出席與鄉親合力完成屏東反賄選拼圖、啟動聖火。（記者陳彥廷攝）

2023/10/20 23:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕選舉逼近，屏東地方檢察署今天啟動反賄選宣導，今年別出心裁以「微電影」首映在林邊仁和社區展開宣導，檢察長陳盈錦說，微電影更活潑、平易近人。

屏檢「反賄時代屏安世代」反賄選微電影首映於林邊鄉仁和社區登場，陳盈錦說，因應網路傳播、手機及社群普及化，為能有效使反賄意識不分年齡深植人心，屏檢除了到縣內高中宣導，今年更特別推出微電影，以親民方式傳達理念。

「微電影」平易近人讓民眾有感，屏東縣政府政風處、屏東縣調查站、屏東縣政府警察局、屏東縣榮譽觀護人協進會、財團法人犯罪被害人保護協會等都來爭睹「首映」，笑稱是選舉版影展開幕片。

陳盈錦說，感謝同仁全程以手機拍攝，再自行剪輯，作品品質及節奏引人入勝，絲絲入扣抓著觀眾，影片從對價關係、不當招待旅遊到選舉賭盤等，真人拍攝貼近生活解析賄選花招，讓民眾更有臨場感，首映會最後由眾人合力完成屏東反賄選的全縣拼圖，還插上聖火象徵光明。

陳盈錦會後也說，現在手機非常方便，只要這些反賄觀念能在民眾腦海扎根，民眾看到異狀，就能透過手機蒐證，向檢方檢舉，他提醒鄉親，尤其獲知選舉賭盤的消息不如向檢方檢舉，至少5萬到50萬元的檢舉獎金，「投報率」更高，呼籲選民勇於撥打檢舉賄選專線的0800024099接通再按4即有專人處理．對檢舉人身分絕對保密。

屏東地檢署「反賄時代屏安世代」反賄選微電影在林邊仁和社區首映。（記者陳彥廷攝）

屏東地檢署「反賄時代屏安世代」反賄選微電影在林邊仁和社區首映。（記者陳彥廷攝）

屏東地檢署檢察長陳盈錦出席反賄選微電影首映。（記者陳彥廷攝）

屏東地檢署檢察長陳盈錦出席反賄選微電影首映。（記者陳彥廷攝）

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