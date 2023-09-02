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士檢「千萬母湯」漫畫 反賄選代言人成小朋友偶像

漫畫女警倩倩成為士林地檢署反賄選代言人。（記者吳政峰翻攝）

漫畫女警倩倩成為士林地檢署反賄選代言人。（記者吳政峰翻攝）

2023/09/02 23:48

〔記者吳政峰／台北報導〕總統與立委選舉將於明年1月13日投票，為了減少杜絕選舉案件，士林地檢署檢察長顏迺偉指示士檢與國語日報合作，委請漫畫家Joker企劃編繪反賄宣傳漫畫「千萬母湯」，透過漫畫主角女警「倩倩」查獲賄選，犯人哭著被帶上警車，讓反賄選向下紮根。

顏迺偉表示，反賄選宣導要向下紮根，特別要讓國家未來主人翁清楚知道賄選的害處，藉以影響父母、長輩一起反賄選，尤其要將「強力查賄就是最好的反賄選宣導」概念，加入反賄宣導的文案創作元素，因此，不論是送禮賄賂，或以暴力威逼票投特定候選人，甚至加入粉專po文助選賺虛擬貨幣，於當選後兌換現金等賄選案例，本次都以全版漫畫方式刊登於國語日報。

顏迺偉說明，搭配有獎徵答，讓小朋友從作答中學習，甚至讓「反賄選」成為開學後同學之間、親子互動的熱門話題。

士檢主任檢察官陳彥章指出，漫畫刊出後，已規劃反賄選法治教育漫畫巡迴，將漫畫製成看板於轄區內各社區、學校、機關，或人潮據點展出，「倩倩」化身士檢反賄代言人，現場展示等身人形立牌，參觀民眾可連結士檢網站「反賄選專區」參加有獎徵答，即日起至12月15日止，有Switch遊戲主機及500元的全聯禮券。

陳彥章強調，民眾如有涉及賄選、境外勢力介選、選舉賭盤等情資，可撥打檢舉賄選專線「0800-024-099撥通之後按4」，或上士檢網站（http://www.slc.moj.gov.tw）檢舉，身分一定保密，且最高獎金可達2000萬元。

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