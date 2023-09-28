苗檢破首件選舉賭盤 邢泰釗、張斗輝提醒「快發檢舉獎金」

包括檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝等檢察界高層，分別於選舉查察座談會上，對於苗栗、新竹地檢署的查察選舉賭盤及反賄選宣導表示讚賞。（最高檢提供）

2023/09/28 10:10

〔記者錢利忠／台北報導〕明年總統及立委選舉將屆，苗栗地檢署查獲首件選舉賭盤案，包括檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝等檢察界高層，分別於選舉查察座談會上表示讚賞；張斗輝指示，務必儘速偵辦、核發檢舉獎金，以嚇阻賭盤歪風。邢泰釗也讚許苗檢查賄態度積極，提醒苗檢核發檢舉獎金「要快發、公平發、安全發」。

關於歷年來已發出的檢舉獎金，法務部檢察司司長郭永發指出，自1995年至去年間，法務部已核發13億餘元，可向民眾加強宣導，以提高檢舉意願。

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苗檢去年選舉查察成績亮眼，起訴率高達88.5％，今年則查獲首件包含經營總統大選賭盤的機房；苗檢檢察長蔡宗熙為宣導反賄選，還親自參與反賄選影片4連拍，針對首投族、上班族、鄉親、長輩等分眾，加強宣導，另製作「反賄選之歌」，獲檢察體系高層讚賞。

邢泰釗指出，選舉賭盤的態樣與過去截然不同，透過網路，甚至以line下注等新興手法層出不窮，偵辦選舉賭盤案件起步要早、速度要快，更要深入調查賭盤莊家的背景，只要有決心，必定能查到背後的操盤者。

邢泰釗還表示，民眾對於反賄選宣導訊息需要時間吸收，因此反賄選工作要做得早、做得透、做得好，才能滲透深入民眾心中。

另外，新竹地檢署為因應在地選民「年輕化、高知識、中間選民多」的結構特色，今年也加強宣導、防範境外勢力或以「虛擬貨幣、遊戲點數、第三方支付」等非現金賄選模式介入選舉；新竹縣警局則舉辦「科技犯罪偵查上面臨的挑戰與策略」圓桌論壇，強化司法警察運用新興科技來查賄。

邢泰釗也讚許新竹、苗栗地檢署，反賄選宣導及查賄態度積極，並提醒選前1個月，應視檢察官工作負荷量適當分流調整，務必將最珍貴的資源放在最重要的事情上，必要時善用檢察事務官及檢察官助理的協助。

此外，與會的調查局長王俊力也表示，針對Deepfake深偽換臉與AI假訊息，調查局已建置相關工具協助判讀，為集中火力查察，已訂頒案件移送的4個過濾條件，針對候選人的假訊息、透過網際網路傳播的訊息、具備惡假害的訊息，以及可溯源的訊息等優先移送法辦，以杜絕境外勢力利用認知作戰模式不當影響選舉。

廉政署副署長馮成則表示，反賄選宣導的前端做得好，後端查賄就做得少，結合公、私及行政資源，暢通做宣導，希望政風單位利用分眾，老中青三代，聽得懂的語言，踐行「宣查合一」的指示。

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