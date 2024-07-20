南投未立案安親班狼師指侵女童 重判3個7年10月徒刑

未立案安親班的陳姓課輔老師兼司機對女童摸胸、指侵3次，被南投地院法官重判3個7年10月有期徒刑。示意圖。（資料照）

2024/07/20 23:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台北市幼兒園狼師令人髮指，南投縣也有未立案安親班陳姓輔導老師利用教功課、開車送女童回家機會，摸胸甚至指侵，3度伸狼爪，女童後來告知學校導師才揭發惡行。南投地院法官認定陳男觸犯「對未滿14歲之女子強制性交罪」，判處3個7年10個月有期徒刑，合併應執刑10年。

判決書指出，陳姓男子與妻子經營未立案安親班，陳男會輔導學生數學，兼任司機接送小朋友。2020年間，他即盯上1名家長工作比較忙碌的小二女童，以教功課為由讓她坐在腿上，用課本遮住他人視線，摸胸性侵。

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同年，陳男又利用開車送女童回家機會，對坐在副駕駛座的女童摸胸，再次指侵童，女童曾用力打陳男的手阻止，陳男置之不理。

隔年女童升上小三，陳男同樣利用載女童回家機會再度襲胸指侵，女童用力打陳男的手抗拒仍無效。女童後來拒絕再去安親班，班上導師覺得怪怪的，一問才知狼行，馬上向學校通報，告知家長。

陳男被南投地檢署起訴，在地院法庭上否認對女童強制性交，辯稱只有摸下體，沒有破壞處女膜，還稱「頂多只是強制猥褻」。南投地院法官認為他態度惡劣、毫無悔意，分別以3個「對未滿14歲之女子強制性交罪」，各判刑7年10個月，應執刑10年。全案可上訴。

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