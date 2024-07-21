看了名律師PO文 不再默默吞忍／妹13年前遭兄性侵 提告揪狼

一審將小雲哥哥判刑四年九月，台南高分院支持一審判決，駁回被告上訴，還可上訴。（資料照）

2024/07/21 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市女子「小雲」十三年前讀大學時，遭同父異母的哥哥性侵，默默吞忍多年，直到去年看了律師呂秋遠的臉書文章，鼓勵性侵被害人勇於發聲揭發加害人惡行，終於決定報案；高等法院台南分院依據小雲、證人、心理師的證詞，加上休學、就醫紀錄等佐證，認定其兄有罪，依「家暴妨害性自主罪」判處被告四年九月徒刑。

小雲與加害人是同父異母的兄妹，小雲的生母是被告的繼母。小雲指控，十三年前她讀大學時， 某日哥哥喝醉後，至她房間性侵她。小雲的母親證稱，案發後小雲離家出走，至台北男友家住了二、三天，她認為是家醜，顧慮到丈夫是地方上有影響力的人士，未讓丈夫知道，只有警告小雲的哥哥。

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說不出「哥哥」二字

哥哥否認犯案，辯稱自己與小雲是互有好感的合意性交，小雲母親因與父親離婚，對他們懷恨在心，心生怨恨報復他。但法官調查，小雲胞兄的父親早在數年前過世，小雲是去年才提告，不採信報復之說。

偵訊時小雲哭訴，母親告誡哥哥時，哥哥有下跪道歉；而她受害的陰影，一直揮之不去，直到去年六月「＃MeToo」風潮期間看了呂秋遠律師的文章，內文提及「以前被傷害的經驗，以為已經好了，實際上還是沒好」，才鼓起勇氣面對，提告是為了讓哥哥知道自己做錯事。

臨床心理師訪談小雲後作證指出，一開始她說不出「哥哥」二字，起初提到哥哥時也沒有情緒，但後來即出現負面情緒波動，小雲曾為此做惡夢，在夢中大喊「不要」，還有解離、淡漠等情緒，法官認為這並非「合意性交」可能造成的結果，認定是違反當事人意願的強制性交。

哥哥被判刑四年九月

法官並依據小雲案發後至精神科求診的就醫紀錄、曾輕生的送醫紀錄，還有她證稱案發後無心課業的休學紀錄、成績單為證，認為被告有罪；一審將小雲哥哥判刑四年九月，台南高分院支持一審判決，駁回被告上訴，還可上訴。

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