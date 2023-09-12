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新北檢選舉查察座談會 境外勢力資金、選舉賭盤及假訊息列重點

新北檢昨召開選舉查察分區座談會，由檢察長余麗貞（第一排左一）主持，法務部部長蔡清祥（左五）、檢察總長邢泰釗（右五）等人均與會。（新北檢提供）

新北檢昨召開選舉查察分區座談會，由檢察長余麗貞（第一排左一）主持，法務部部長蔡清祥（左五）、檢察總長邢泰釗（右五）等人均與會。（新北檢提供）

2023/09/12 18:47

〔記者王定傳／新北報導〕新北檢為因應明年正、副總統及立法委員選舉，昨召開選舉查察分區座談會，由檢察長余麗貞主持，法務部部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗等人均與會；會中，蔡清祥轉達行政院院長陳建仁關於選舉查察機關應加強橫向聯繫，針對境外勢力資金、選舉賭盤及假訊息介選應嚴加查辦指示。

昨與會者還有：內政部中央選舉委員會副主任委員陳朝建、高檢署檢察長張斗輝、法務部檢察司長郭永發、法務部調查局長王俊力、警政署長黃明昭、法務部廉政署副署長馮成、內政部移民署長鐘景琨，及新北地區警、調、廉政及移民等機關代表。

蔡清祥在會議中轉達陳建仁於「檢警調廉移高層首長選舉查察座談會」關於選舉查察機關應加強橫向聯繫，針對境外勢力資金、選舉賭盤及假訊息介選應嚴加查辦的指示，並就二合一選舉查察工作指出應從組織面、法規面、查緝面、科技面、訴訟面、宣導面及實務面等7大面向做好規劃，且檢察長必須負起督導責任，全盤掌握轄區內的相關選舉情事，統籌相關選舉查察機關，確保選舉順利完成。

余麗貞則說明新北檢轄區選舉查察團隊的工作規劃，並遵循法務部選舉查察工作綱領，尤以現代利用科技犯罪案件日益增長，檢警調等機關應善用科技方法查賄、反賄，制訂相關計畫，對「阻絕境外勢力、斷絕賭盤效應、杜絕假訊息干擾」等三項強韌政策，已與警調移等單位組成辦案團隊強力偵辦，並以「查賄就是最有力的反賄選宣導」原則，全力做好選舉查察相關工作。

會中，新北檢、法務部調查局新北處、北機站、新北市政府警察局、新北市政府政風處、移民署北區事務大隊新北市專勤隊等機關，就本屆選舉選情分析、賄選情資、查賄具體策略、措施及反賄選宣導等各項提出工作報告。

會議中，邢泰釗指示選舉查察工作必須展現執法態度，在現今檢察官案件負荷繁重的狀況下，為因應檢察機關最重要的選舉查察工作，應檢視檢察官工作繁重程度必要時予以調整；對於布雷工作應有效佈署，且要以有溫度的方式使地雷感受到支持而具有信心，才能有效引爆發揮其效益。

張斗輝亦提示對於賄選案件應彙整情資，利用資料庫資料相互比對並即時蒐證偵辦，確實提升布雷有效性，並善用地檢署的政風連繫平台強化反賄選宣導，及注意本次選舉的假訊息、利用深偽技術妨害公正選舉案件偵辦，共同維護乾淨的選舉環境。

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