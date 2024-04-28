未逃亡的共犯統統沒緩刑…落跑被通緝 卻判緩免關

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2024/04/28 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓男子於二○一八年與共犯出資經營賭博機房，又違法買賣中國籍人士的個人資料牟利，案發後潛逃中國被通緝，中國法院將他判刑四年發監；黃出獄回台後，台中地院以其在中國已服刑等理由，將他輕判六月徒刑、緩刑二年，台中地檢署上訴質疑，本案未逃亡的共犯沒緩刑，潛逃遭通緝者反獲緩刑，高等法院台中分院認同檢方主張，判決撤銷緩刑。

賭博機房金主 還買賣個資

判決書指出，黃男是金主，二○一八年出資與二名共犯設置賭博網站機房，同年十月獲利不佳而結束，他之後沒出資，而是於同年十月上旬，受僱於台中市的一處機房，以每人十六元人民幣，向身分不詳人士購買中國人民的個資，再以每人廿元至廿五元人民幣轉售給詐騙集團，用於詐欺等違法用途，轉賣七十多人的個資後，其犯行被發現，黃男逃亡中國而被通緝。

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在中國關四年 返台獲輕判

四年後黃男回台，台中地院審理時，他拿出「武漢市東湖新技術開發區看守所刑滿釋放證明書」等五份文件，指自己的犯行，已被湖北省武漢市中級人民法院判刑二年及二年六月，經執行四年徒刑，已在中國服刑完畢。

台中地院認為，他已在中國服刑出獄，一審時坦承犯行，依圖利聚眾賭博罪及違反個人資料保護法各判刑四月，合併執行六月、可易科罰金；法官並以他無再犯之虞，宣告緩刑二年，條件是提供一二○小時義務勞務。

檢上訴：在中犯行與台無關

中檢上訴二審，質疑未逃亡的共犯判刑三至六月，均無緩刑，被通緝的黃男卻緩刑，且黃男犯行不輕，他提出的中國法院文件，只能證明他在中國被判刑坐牢，無法證明在中國的犯行，與在台灣的犯罪行為是同一犯行，宣告緩刑違反比例與平等原則，應撤銷。

二審認同檢方 撤一審緩刑

高等法院台中分院認同本案宣告緩刑不適當，雖維持六月刑度，但撤銷黃男的緩刑，其中違反個人資料保護法部分可上訴三審，其餘確定。

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