追緝7年 人蛇集團首腦落網 至少犯9案 安排200多人偷渡

陳姓人蛇集團首腦逃逸7年，海巡署特勤隊昨攻堅逮捕。（記者洪定宏翻攝）

2024/04/28 05:30

〔記者洪定宏、黃佳琳／高雄報導〕海巡署追緝以陳姓男子為首的人蛇集團長達七年，上月間掌握到陳男行蹤準備收網，陳竟開車衝撞查緝幹員逃逸，專案小組持續佈線，昨天上午終於在新竹縣新豐鄉攻堅逮捕陳男；專案小組認定多起偷渡犯行都與他有關，陳則否認是首謀，海巡署先將他移送歸案，全案擴大偵辦中。

數案判刑8年2月 未入獄逃逸

檢巡掌握，五十歲陳男二○一七年起主導偷渡案，七年來至少犯下九案，安排載運二百多名越南人（有三人因風浪落水溺斃）與一名中國人偷渡入台，期間多次落網、交保、上訴期間再犯案，最後合併數案被判刑八年二月，未入獄遭到通緝，直到昨天被捕，成為今年三月一日入出國移民法修正加重刑責後，首位被捕的人蛇首腦。

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移民法加重刑責 首位被捕蛇頭

海巡署偵防分署高雄查緝隊月前獲報，一艘喀麥隆籍雜貨輪將載運越南偷渡犯來台，掌握陳男居中指揮聯繫，上月廿九日逮人時，陳開車衝撞逃逸，導致海巡幹員骨折，送醫開刀。隔天專案小組在高雄外海攔截雜貨輪，查獲十五名偷渡犯，逮捕船長與船員共五名台灣人，因新修正的入出國移民法已實施，本案也是適用新法的首宗偷渡案。

此外，去年十二月一艘蒙古籍雜貨船載運十六名越南偷渡犯，其中阮姓男子差點被悶死船艙，林姓船長及郭姓船員共四人已被起訴；檢方查出雜貨輪船員郭男，原本是漁船船長，另涉及去年四月屏東縣的一起偷渡案，而相關案件幕後指揮應都是陳男。

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