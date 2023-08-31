總統及立委選舉腳步逼近 苗栗查賄團隊全面啟動

苗栗地檢署於今天上午，在通霄分局舉辦「檢警調廉移選舉查察分區座談會」，依據轄區選情與地區特性，因地制宜討論面臨的議題及工作重點。（圖由苗栗地方檢察署提供）

2023/08/31 15:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕隨著2024總統及立委選舉到來，有意參選者陸續表態，苗栗地方檢察署繼邀調、警、憲、移民署、海巡署等查賄團隊召開兩次「苗栗地區選舉查察期前策略會議」後，近日再接續到各警分局辦理分區座談，透過結合各機關單位的資源與能量，展現防制不法手段介入選舉的堅定決心。

此外，苗栗地檢署表示，因應大環境變遷快速，妨害選舉態樣已從單純直接賄選轉變到不同層面，為了強化檢舉量能，維護選舉公平性，法務部於8月22日已經將原先「鼓勵檢舉賄選要點」修正公布為「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，加入檢舉選舉賭盤、境外勢力之獎金核發，最高分別為500萬元、2000萬元。

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苗栗地檢署呼籲民眾一同協助淨化選風、選賢與能，遇有賄選、選舉賭盤或境外勢力介入選舉之情報，撥打檢舉專線0800-024099轉4，所有檢舉人資料均將嚴格保密，請民眾安心檢舉。

苗栗地檢署於8月14、17、24、28及今天上午，先後在苗栗縣警察局苗栗分局、竹南分局、大湖分局、頭份分局及通霄分局，舉辦5場次「檢警調廉移選舉查察分區座談會」，由檢察長蔡宗熙主持，依據各轄區不同的選情與地區特性，因地制宜討論面臨的議題及工作重點。

苗栗地檢署強調，查賄團隊於選前將著重於執行嚴密的黃金布雷，加強地下通匯的清查及掃蕩以防制境外勢力介入，選舉賭盤遏阻及追查，並留意及查緝以新型支付工具例如電子支付、虛擬資產賄選的可能性，以及律定處理黑函及假訊息的因應流程，以維護選舉的公平公正，並防制各項不法手段影響選舉的過程或結果。

苗栗地檢署於8月14、17、24、28及今天上午，先後在苗栗縣警察局苗栗分局、竹南分局、大湖分局、頭份分局及通霄分局，舉辦5場次「檢警調廉移選舉查察分區座談會」，由檢察長蔡宗熙主持。（圖由苗栗地方檢察署提供）

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