為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

大選逼近調查局動起來 王俊力下達「選舉查察、使命必達」指令

調查局1日舉行「113年二合一選舉查察誓師大會」。（記者吳政峰翻攝）

調查局1日舉行「113年二合一選舉查察誓師大會」。（記者吳政峰翻攝）

2023/09/02 22:51

〔記者吳政峰／台北報導〕總統大選距今僅剩4個月，調查局1日舉行「113年二合一選舉查察誓師大會」，局長王俊力將「選舉查察、使命必達」指令授予31位第一線負責執行的外勤調查處站主管，並與2位副局長、主任秘書及全體內外勤主管齊聲高呼口號，宣示全局同仁全力投入二合一選舉查察工作。

王俊力指示所有內外勤主管5大重點工作，除全力查察傳統賄選買票外，尤需加強注蒐境外勢力介選、選舉賭盤、暴力及以Deepfake深偽影音等假訊息妨害選舉不法線索，強力偵辦。

王俊力也要求持續透過辦理反賄選及妨害選舉宣導，讓民眾知道檢舉查獲總統、副總統候選人賄選，最高獎金1500萬元；法務部另已修正「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，新增檢舉查獲違反國家安全法或反滲透法的「境外勢力介選」案件獎金最高為2000萬元，以及檢舉查獲「選舉賭盤」獎金最高500萬元，以鼓勵民眾踴躍提出檢舉。

王俊力表示，去年九合一選舉查察，全局將士用命，在內外勤同仁共同努力下，計主動發掘賄選線索1588案，偵辦1063案，移送544案，起訴385案；其中涉犯反滲透法18案，偵辦8案，移送7案，起訴3案；假訊息偵辦35案，移送27案，起訴6案；選舉賭盤偵辦11案，移送3案，起訴3案。

調查局共移送犯罪嫌疑人2057人，查獲犯罪金額857萬3877元，王俊力特別頒獎表揚九合一選舉查察外勤績優單位及有功人員。

王強調，嚴查速辦就是最好的宣導，調查局將依法務部訂頒之「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察工作綱領」，展開部署，深入蒐情、全面偵辦，展現「維護選舉公平、守護國家安全」決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
選舉查察、防境外勢力介選 北檢鄭銘謙：高風險熱區積極布雷
2023/07/12 18:39

選舉查察、防境外勢力介選 北檢鄭銘謙：高風險熱區積極布雷
維護大選公正性！檢察總長邢泰釗指示查察3大重點：選舉賭盤、境外勢力及AI深偽
2023/07/07 18:09

維護大選公正性！檢察總長邢泰釗指示查察3大重點：選舉賭盤、境外勢力及AI深偽

(有片)搶救血管大作戰！名醫曝關鍵心法
調查局基層人事大調動 50名調查專員調陞組長
2023/06/29 16:50

調查局基層人事大調動 50名調查專員調陞組長
「生技美魔女」控性騷 調查局組長拔官調職
2023/06/18 05:30

「生技美魔女」控性騷 調查局組長拔官調職
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播