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大選查賄制暴 基檢嚴查賄選籲檢舉拿獎金

基隆地檢署檢察長李嘉明（站立者）昨親自率隊，走訪基隆市警局四個分局，進行查察賄選座談會，全力防制賄選、選舉賭盤、假訊息、境外勢力介入，秉持「有聞必查」、「有據必辦」態度，全力投入查賄工作。 （記者林嘉東翻攝）

基隆地檢署檢察長李嘉明（站立者）昨親自率隊，走訪基隆市警局四個分局，進行查察賄選座談會，全力防制賄選、選舉賭盤、假訊息、境外勢力介入，秉持「有聞必查」、「有據必辦」態度，全力投入查賄工作。 （記者林嘉東翻攝）

2023/09/21 15:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕因應明年1月13日舉行的正、副總統大選及立委選舉，基隆地檢署查賄制暴列車，昨起一連2天走訪基隆市警局四個分局，檢察長李嘉明親自率隊，與基隆市警察局長張樹德攜手，成立檢警查賄制暴小組，全力防制賄選、選舉賭盤、假訊息、境外勢力介入，秉持「有聞必查」、「有據必辦」態度，全力投入查賄工作。

基隆地檢署昨啟動選舉查賄制暴巡迴列車，由檢察長李嘉明，率領主任檢察官陳照世、黃冠傑、與洪榮甫等三人，在基隆市警察局長張樹德陪同下，昨天起一連2天，密集走訪基隆市警局四個分局，與各分局偵查隊長、派出所長、各組組長等查賄幹部，進行查察賄選座談會。

檢警成立查賄制暴小組，並與各分局建立聯繫窗口，雙方進行意見交流，檢察長李嘉明在會中叮嚀，這次選舉著重選舉賭盤查緝、境外勢力防制與假訊息查處，一旦發現有境外勢力滲透、假訊息及賭盤左右選舉情資，檢警須立即追查、溯源，嚴防利用虛擬貨幣層層轉帳等手法洗錢，務必讓此次選舉公正、圓滿順利。

張樹德則鼓勵查賄幹部，基強賄選情資蒐報，與落實選舉維安工作，並強調，維護選舉公平性是警方責無旁貸的責任，警方一定會展現查賄制暴的決心打擊不法。

李嘉明最後在座談會中強調，地檢署所有檢察官將會做警察最強力的後盾，與排除員警查賄時可能遭遇的阻礙，共同秉持「有聞必查」、「有據必辦」態度，全力投入查賄工作。

此外，主任檢察官陳照世表示，法務部修訂公布「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，檢舉選舉賭盤等最高可獲500萬元、檢舉境外勢力最高2000萬元獎金，鼓勵民眾踴躍檢舉。

基隆地檢署昨選舉查賄制暴巡迴列車，由檢察長李嘉明（前排中），率領主任檢察官陳照世（前排，右1）、黃冠傑（第二排右2）、洪榮甫（第二排左3）等3名主任檢察官，在基隆市警察局長張樹德（前排左1）陪同下，昨天起一連2天，密集走訪基隆市警局四個分局，與各分局偵查隊長等查賄幹部，進行查察賄選座談會，並在會後高舉反賄選標語。（記者林嘉東翻攝）　

基隆地檢署昨選舉查賄制暴巡迴列車，由檢察長李嘉明（前排中），率領主任檢察官陳照世（前排，右1）、黃冠傑（第二排右2）、洪榮甫（第二排左3）等3名主任檢察官，在基隆市警察局長張樹德（前排左1）陪同下，昨天起一連2天，密集走訪基隆市警局四個分局，與各分局偵查隊長等查賄幹部，進行查察賄選座談會，並在會後高舉反賄選標語。（記者林嘉東翻攝）　

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