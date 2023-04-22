為大選查賄制暴布局 一二審檢察長 大幅調整21人

法務部為提早部署查賄制暴策略，一二審檢察長 大幅調整21人。（資料照）

2023/04/22 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕正副總統與立委選舉將於明年一月舉行，法務部為提早部署查賄制暴策略，昨發布大幅度改組檢察長布局，一、二審廿八個檢察署龍頭異動廿一位，由金門高等分檢署檢察長鄭銘謙接掌台北地檢署，法務部常務次長林錦村出任台中高分檢檢察長；司法官學院卅九期結業的周士榆，將掌金門地檢署，是本次最資淺的新科檢察長。

六都的八個地檢署掌門人換了六位，現任北檢檢察長林邦樑任職將滿兩年，依例調動，法務部考量其意願，調任最高檢察署檢察官，輔助檢察總長邢泰釗統領掃黑、查賄、肅貪等重大業務，林也是司法官學院廿六期結業中，升調最高檢的第一人。

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接任北檢的鄭銘謙，曾任雲林、台南地檢署檢察長，法務部法律事務司副司長、廉政署長等要職，歷練完備，法務部認為他於廉政署長任內，在二○二一年替我國爭取清廉印象指數（CPI）歷來最佳成績，在全球一百八十個受評區域高居第廿五名，施政具成效，故循林邦樑前例，由金門高分檢接手北檢。

本次有五人新任檢察長，分別為金檢周士榆，法務部主秘顏迺偉接士林、保護司副司長陳佳秀接澎湖、司法官學院教務組長柯宜汾接台東、台中地檢署檢察官謝謂誠接連江地檢署；現任士檢檢察長繆卓然、中檢郭永發、彰檢洪家原，擬調任司法行政職。

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