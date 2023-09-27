鼓勵檢舉 新法奏效 抓到了 苗栗首破大選賭盤

大選將屆，苗縣查獲首宗選舉賭盤。（苗栗地檢署提供）

2023/09/27 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕明年總統及立委大選將屆，苗栗地檢署接獲相關選舉賭盤情資，由檢察官張亞筑指揮苗栗警方及移民署苗栗專勤隊等單位，廿四日分別至台南市新營區、高雄市左營區執行搜索，查獲陳姓男子等六人網路聚眾賭博犯行，涉及總統大選賭博案，這起苗栗首宗大選賭博案經檢方漏夜訊問後，認為陳男等五人涉案情節重大，昨向苗栗地方法院聲請羈押，法院裁定五人以一萬至六萬元不等交保；檢方將在今天收受裁定理由後，研議是否提出抗告。

檢舉選舉賭盤 獎金最高500萬

苗栗地檢署指出，法務部今年六月新增總統、副總統選舉罷免法第八十條之一加重刑罰，八月修訂鼓勵檢舉妨害選舉要點，增列檢舉選舉賭盤之獎金為五萬元至五百萬元，此為苗栗地區首次查獲適用上述新法之選舉賭盤案件。

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苗栗地檢署指出，高雄市左營區為多人共犯賭博機房，除查獲電腦主機十二台、螢幕十五台、手機卅四支、監視器三台、網路分享器三台外，同時聯繫金融機構查扣涉洗錢人頭帳戶餘額卅六萬元。

網路簽賭 5網站管理人落網

苗栗地檢署也查獲一般賭場軟體、運動賽事，還包括明年總統副總統選舉之投票率，涉犯組織犯罪條例、洗錢罪、總統、副總統選舉罷免法、意圖營利聚眾賭博、供給賭博場所罪等。

據指出，陳男等五人坦承管理賭博網站，因犯罪嫌疑重大且有勾串共犯之虞，其中一名劉姓男子為法院發布通緝之被告，檢察官認為五人皆有羈押之必要，向法院聲請羈押，至於線上簽賭的李姓男子則諭知限制住居。

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