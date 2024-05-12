居酒屋陶瓷狸貓吉祥物2度遭竊 婦人被逮稱「太可愛了」

羅姓婦人2度次進入居酒屋，將店內的陶瓷狸貓飾品偷走。（記者陸運鋒翻攝）

2024/05/12 10:48

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市羅姓婦人路過大安區一間居酒屋時，看見店內擺放著招財狸貓，因為覺得覺得太可愛，竟2度下手行竊，但店家這次不忍了決定報案，警方循線將羅姓婦人查緝到案，並查扣2隻價值4千元的陶瓷招財狸貓，詢後依法送辦。

據了解，居酒屋的黃姓老闆，日前在日本花了4千元台幣，購買2隻陶瓷狸貓，並帶回店內擺放展示，以作為招財吉祥物，對店家而言有著特殊意義。

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大安警分局調查，退休的76歲羅姓婦人，上月2日曾路過該間居酒屋時，發現店內擺放著許多展示品，但對其中的招財狸貓特別喜愛，於是趁店家不注意時進入，將其中一隻偷走，店家事後察覺調閱監視器，發現是一名老婦人所偷，所以不予追究並未報案。

據查，羅婦昨天下午再度經過該居酒屋時，又看見展示區放著同樣的陶瓷狸貓飾品，又趁店家不注意進入，再次下手將狸貓飾品偷走，但這次黃姓老闆不忍了，決定向警方報案。

據指出，警方受理後調閱沿途監視影像，於昨晚7時許在大安路一段羅婦的住處找到人，而羅婦坦承因為狸貓太可愛了，一時衝動起了貪念，才會下手行竊，並交出2隻偷走的陶瓷狸貓飾品，詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方調閱沿途監視影像，發現涉嫌偷竊的羅姓婦人。（記者陸運鋒翻攝）

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