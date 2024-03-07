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首頁　>　社會

彰化眼鏡男電器行借廁所 老闆娘慘遭盜刷買哀鳳

戴眼鏡男趁店員取貨，潛入櫃檯竊走2個皮夾。（民眾提供）

戴眼鏡男趁店員取貨，潛入櫃檯竊走2個皮夾。（民眾提供）

2024/03/07 23:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市發生離奇竊案，戴著眼鏡的男子到電器行佯稱買家具，卻到處東張西望還借廁所，並趁店員上樓取貨，打開櫃檯抽屜偷走老闆娘的兩個皮夾，過程不到30秒，隨後藉口領錢離開，沒多久，老闆娘的信用卡就遭盜刷8萬8千元，買了兩支iPhone 15，嚇得通知銀行止付並報警。

警方表示，獲報後已調閱現場監視器，目前已鎖定犯嫌，將通知到案說明。

警方初步調查，本月2日中午，一名身著深色西裝，戴著眼鏡的中年男子，到員林市一家電行，向店家表示，剛買新家，需要抽油煙機、瓦斯爐、熱水器等，且都詢問高單價貨，問到一半卻假裝上廁所，接著一名女子來買配件，男子在旁觀看店家找零，最後趁店員上樓找貨品時，潛入櫃檯，竊走2個皮夾，皮夾內共有現金約3萬元、5張信用卡等。

這起竊案被店家監視器拍下，一開始眼鏡男跟男店員詢問，不久就去借廁所，然後一女子進入店裡，眼鏡男隨後也走出來，並四處張望，看到男店員取款位置，然後女子離開，眼鏡男又以表示要買某貨品，等男店員上樓取貨，趁這時候先打開櫃檯前的包包，又打開櫃檯抽屜，偷走老闆娘的兩個皮夾，行竊前後不到30秒。

老闆娘的兒子表示，眼鏡男假借要去領錢然後離開，他也不以為意，但過了約20分鐘，媽媽表示收到信用卡交易簡訊，發現被盜刷8萬8千元，買了兩支iPhone15，可是她人沒出門怎麼刷卡，趕緊翻閱包包，才發現皮夾被偷走，於是趕緊通知銀行止付並報警，他也說，這行竊過程太離奇，質疑眼鏡男跟女子應是一掛，互相裡應外合，而得知放錢的位置。

眼鏡男上完廁所走出，觀察到店員走到櫃檯領錢。（民眾提供）

眼鏡男上完廁所走出，觀察到店員走到櫃檯領錢。（民眾提供）

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