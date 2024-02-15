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首頁　>　社會

有夠賊！慣竊跨縣市投宿行竊 連花蓮民宿行動卡拉也幹走

來自西部縣市的鄭姓男子春節前夕跨縣市行竊，在花蓮入侵一間幼兒園。（民眾提供）

來自西部縣市的鄭姓男子春節前夕跨縣市行竊，在花蓮入侵一間幼兒園。（民眾提供）

2024/02/15 17:04

〔記者王錦義／花蓮報導〕來自西部縣市的鄭姓男子春節前夕跨縣市行竊，從宜蘭一路偷到花蓮，連投宿的民宿飯店都慘遭鄭男洗劫，花蓮警分局獲報後循線抓人，由於鄭男不斷行竊，花蓮地檢署向法院聲請預防性羈押獲准。

業者向警方指出，鄭姓男子上月底到台鐵花蓮站附近租車，入住民宿，退房後業者整理房間，發現分放在廚房櫃子內的行動卡拉ok組，包括主機、歌本、遙控器等設備，都被他偷走，損失約4萬多元，還在房間垃圾桶發現疑似其他被害人遭竊的身分證跟皮夾。

警方獲報後調閱監視器調查，發現36歲鄭姓男子住在花蓮期間，騎著租來的機車四處找機會行竊，一共有一間幼兒園、一間民宅遭闖空門，損失筆電、iPhone 15手機、現金等財物達到10多萬元，警方發現鄭男在宜蘭也用相同手法行竊，會同宜蘭羅東分局共同偵辦。

鄭姓男子日前在宜蘭被逮捕，花蓮警方今天（15日）指出，鄭姓男子在花蓮、台南都還有其他案子，經常以行竊為業，花蓮地檢署向法院聲請預防性羈押獲准。警方指出，持續加強巡邏密度，強化執法量能，請民眾務必謹守自身財物，增強社會監控並降低竊嫌犯罪意圖，共同守護社區安全。

來自西部縣市的鄭姓男子春節前夕跨縣市行竊，在花蓮租機車尋找下手目標。（民眾提供）

來自西部縣市的鄭姓男子春節前夕跨縣市行竊，在花蓮租機車尋找下手目標。（民眾提供）

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