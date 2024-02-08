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首頁　>　社會

老扒手利用春節想大撈一筆 直覺危險轉移陣地仍被逮

程姓老扒手被逮獲。（記者劉慶侯翻攝）

程姓老扒手被逮獲。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/08 10:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2024台北年貨大街」活動開跑，各路宵小扒竊都蠢蠢欲動。台北市刑警大肅竊組經在迪化商圈埋伏跟監至文山市場，順利逮獲行竊得手的76歲祖師爺級程姓老扒手。警方查出程嫌近期才因在雙北市各商圈作案得手十餘起被逮送辦，昨將全案移送檢方偵辦，並將再深入追查有無另涉他案。

北市警局表示，為加強重要節日安全維護，市警局統合各分局運用制服與便衣警力、民力，嚴密勤務部署，於1月19日至2月18日年節期間，針對年貨大街、百貨公司、商圈、遊樂區及車站等人潮擁擠場所，強化防扒竊偵防作為，以有效防制刑案發生。

北市刑大肅竊組是執行年貨大街等商圈防竊勤務，在大同區迪化街發現程姓慣竊正四處徘迴，找尋目標，但對方疑似「職業敏感度」放棄作案，轉往文山區市場，專案人員於是一路跟監。

肅竊人員最後發現程嫌趁商家忙碌之際，竊取櫃檯內財物，警方在確認對方得手後當場逮捕，在程嫌身上查扣被害人遭竊的背包及現金8000元等贓物，程嫌自知人贓俱獲無法狡賴，只得認罪。

警方調查，程嫌近期已於雙北地區涉犯十餘起竊盜案遭移送，程獲釋後又在台北車站後站的年貨大街行竊等3起竊盜案，專案小組昨將全案移送地檢署偵辦，並持續追查有無涉犯他案。

程嫌竊得的贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

程嫌竊得的贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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