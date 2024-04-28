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台東海岸台11省道區間測速8個月仍有4死亡車禍 警強化告示

台東縣警局成功分局在台11線小馬路段設置易肇事告示，提醒小心駕駛。（記者黃明堂翻攝）

台東縣警局成功分局在台11線小馬路段設置易肇事告示，提醒小心駕駛。（記者黃明堂翻攝）

2024/04/28 11:58

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣台11線省道成功鎮小馬路段因車禍頻傳，去年9月啟用區間測速，但8個月來仍發生了4件死亡車禍，顯示用路人安全意識仍有強化空間。成功分局特別在區間測速路段，製作告示牌，提醒駕駛人放慢車速、小心駕駛。

成功分局表示，自108年至今，該路段已發生130件交通事故，死亡10人、受傷97人。其中，去年9月啟用區間測速後，發生4件死亡車禍，主因多為酒駕、未繋安全帶及深夜疲勞駕駛等人為疏失所致。暑假旅遊旺季將至，成功分局已於該小馬路段規劃針對未繋安全帶及酒駕加強稽查勤務，列為執法重點，希望將事故發生率降至最低。

成功分局交通組組長張克勤表示，該區間測速路段於去年9月，在東河鄉小馬段（126.13k）至北東河段（130.86k）正式啟用，全長4.68公里，限速已由原本每小時50公里改為每小時60公里，平均速率低於4分40秒算超速違規，罰鍰1200元起跳。新設置的告示牌主要在提醒駕駛人對交通安全的重視，務必放慢車速、保持車距並且注意路況。

成功分局分局長龔士哲表示，交通事故除造成人員傷亡外，也常阻塞道路，影響社會秩序和成本。設置告示牌目的在強化駕駛安全意識，呼籲用路人應遵守交通規則，切勿酒後駕車或長時間邊開車邊打瞌睡，發生危險駕駛行為。成功分局將持續加強宣導和稽查勤務，與民眾共同維護交通安全。

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