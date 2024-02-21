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過完年返家傻眼！餐飲業女老闆1300萬元鉅款遭竊 偷兒疑為同棟住戶

警方將涉有重嫌的黃男法辦。（記者徐聖倫翻攝）

警方將涉有重嫌的黃男法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2024/02/21 19:35

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋大觀路某公寓發生嚴重竊案，林姓女子過完年返家，發現自家1300萬現金遭竊，存錢的箱子被破壞，立刻報警。警方循線發現，林女所住公寓的樓下鄰居黃姓男子涉重嫌，疑似是爬窗闖入，警方將他逮捕依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，林女在新北市從事餐飲業，擁有自己的餐廳，近日因為繼子要結婚，於是她將1300萬現金擺在家裡，隨時準備結婚與購房花用。而林女於過年期間返回南部老家，12日北上回家竟發現，家中現金全數不翼而飛，當下即刻報警。

警方展開搜查，林女住4樓，卻發現3樓露台有一支奇怪的拖鞋，樓梯間也有菸蒂，經DNA比對，竟都屬於3樓鄰居49歲的黃姓男子，警方派員將黃男帶回偵詢，並扣回他屋內的20萬元現金。

警方調查，黃男在南部從事餐飲業，在餐廳當服務員，過年期間北上回老家住，剛好在林女一家南下期間，黃男也都待在家裡。

警方懷疑，黃男利用樓上樓下鐵窗距離不遠，從鐵窗爬進，爬行時拖鞋沒穿好剛好落在3樓露台，黃男入內後破壞屋內箱子將錢偷走，再從大門離開下樓返家。黃男於偵訊時一概否認，聲稱絕對沒有行竊，但他的20萬現金來源則交代不清，對此警方表示要再詳細釐清，全案依竊盜罪嫌將黃男法辦。

警方在3樓露台發現黃男的拖鞋。（記者徐聖倫翻攝）

警方在3樓露台發現黃男的拖鞋。（記者徐聖倫翻攝）

警方在黃男屋內起出20萬元現金。（記者徐聖倫翻攝）

警方在黃男屋內起出20萬元現金。（記者徐聖倫翻攝）

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