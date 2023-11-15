聰明反被聰明誤！先偷車牌再行竊 彰化兌幣機大盜露餡

彰化縣出現兌幣機大盜，以螺絲起子破壞，偷走娃娃機、兌幣機的錢幣。（民眾提供）

2023/11/15 13:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港警分局宣布偵破兌幣機大盜案，陳姓男子以偷來的車牌掛在自己機車上，再以夾娃娃機店或是自助洗衣店的兌幣機為下手目標，目前已知至少有6間店家受害，損失金額約20萬元，警方懷疑還有更多店家受害，正擴大偵辦中。而陳男誤以為偷車牌讓員警抓不到人，殊不知反而露餡，成為破案線索。

鹿港警分局偵查隊長鄭登源表示，34歲陳姓男子犯下鹿港、福興與秀水等地多起兌幣機竊案，警方在其員林住處附近將他拘提到案，並在陳男身上起獲毒品安非他命與施用器具，以及贓款1萬餘元、作案車牌等證物，全案訊後以違反加重竊盜罪、毒品危害防制條例罪移請彰化地檢署偵辦，檢方聲請羈押獲准。

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警方調查發現，陳男為了避免警方追查，每次犯案都會特地先偷機車的車牌，掛在自己的機車上，再挑選半夜進入無人看顧的自助洗衣店，或是俗稱「夾娃娃機店」的自動選物販賣機店，為了避免店內監視器拍到自己的臉部，都會戴上口罩與安全帽衣店，並以鐵橇及螺絲起子撬開兌幣機與娃娃機，偷走所有錢幣。最後再把偷來的機車車牌丟棄，以製造斷點，讓警方追查不到陳男行蹤。但陳男為了偷兌幣機，必須先偷機車的車牌，反而成為警方追查的有力線索。

警方指出，目前已知至少有6間店家受害，損失金額約為20萬元，但警方拘提陳男時，只查獲現金1萬元，陳男供稱其餘均已花光了，警方懷疑還有更多店家受害，正擴大偵辦中。

彰化縣出現兌幣機大盜，以螺絲起子破壞，偷走娃娃機、兌幣機的錢幣。（民眾提供）

彰化縣鹿港警分局逮捕兌幣機大盜，受害店家至少有6家，損失金額約為20萬元。（民眾提供）

彰化縣鹿港警分局逮捕兌幣機大盜，受害店家至少有6家，損失金額約為20萬元。（民眾提供）

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