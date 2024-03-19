航警局警官涉嫌賣場行竊被逮 竟是南迴搞軌案的偵辦警官

台鐵南迴鐵路火車翻覆搞軌案，劉姓警官曾參與偵辦蒐證。（記者葉永騫攝）

2024/03/19 23:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕20年前曾參與屏東南迴鐵路搞軌案偵辦的二線三星航警局劉姓警官16日在屏東一家賣場購物時涉嫌竊取3M掛勾，被商家發現報警，屏東警方將劉姓警官帶回，才知道抓到自己人，劉姓警官辯稱忘了拿出來結帳，但警方仍依竊盜罪嫌送辦，航警局獲報已將其調離主管職務，靜待司法調查。

警官：忘了拿出來結帳

這名中階警官在屏東發生南迴鐵路搞軌案時，曾參與該案的偵辦工作，負責證物的調查和釐清，後來在破案後離開屏東縣，但常常回到屏東，這次因為到家中附近的賣場購物時涉嫌竊取3M掛勾，當商家發現時打電話報警，警方到場後當場查獲，劉姓警官則辯稱是忘了拿出來付錢，並沒有竊取物品。但由於是現行犯，所以直接帶回偵訊，警方製作筆錄後才知道是抓到自己人，但仍依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

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台鐵南迴鐵路搞軌案是發生在20年前，台鐵南迴線鐵軌多次遭人破壞，後來更造成莒光號火車出軌1死2傷，檢警偵辦發現死者越南籍配偶陳氏紅琛疑遭到台鐵知本車站售票員的丈夫李雙全、丈夫弟弟李泰安搞軌殺害，李雙全畏罪自殺，李泰安判刑13年定讞。

另外，這起案件在偵辦時，除了嫌犯自殺外，還發生警官疑似洩密案，最後這名警官則裁定不起訴。

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涉嫌竊盜的劉姓警官，曾辦理南迴搞軌案的證物蒐集。（檔案照，記者葉永騫翻攝）

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