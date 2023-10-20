集氣！彰檢檢察官突昏迷 漏夜搶救睜眼恢復心跳

彰檢吳姓檢察官經彰基漏夜搶救已能睜開眼睛，瞳孔有光反應，惟目前仍在危急期，希望大家一起為他集氣度過難關。 （資料照）

2023/10/20 09:43

〔記者湯世名／彰化報導〕集氣！在家中昏倒的彰化地檢署47歲吳姓檢察官，一度失去生命跡象，經過彰化基督教醫院漏夜搶救，已能睜開眼睛，瞳孔有光反應，較昨天完全無意識已有進步，但偶爾有癲癇，目前使用藥物治療及鎮定，另外，心臟功能恢復良好，已能自行規律跳動，惟目前仍在危急期，彰基表示未來相當關鍵，醫護團隊會全力治療，並希望大家一起為他集氣度過難關。

吳姓檢察官昨天突然在家中暈倒，家人見狀立即通報119，惟救護車到場時他已無生命跡象。經過彰基全力搶救，吳姓檢察官恢復心跳。法務部長蔡清祥也特地致電彰基關心，彰化地檢署檢察長張曉雯則陪同家屬等待、集氣。

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彰基指出，吳姓檢察官昨天晚上眼睛會睜開，瞳孔有光反應，與昨天上午完全無意識比較，已有進步。但偶爾有癲癇的情形，目前使用藥物治療及鎮定。另外，心臟功能恢復良好，已能自行規律的跳動。目前使用「低溫療法」，將體溫降到33-34度，以減少當時心跳停止所造成的腦部後遺症。惟目前還在危急期當中，但彰基的急重症團隊、加護病房、高壓氧、心臟內科皆全力積極協助，期待能度過難關。

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