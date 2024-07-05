板模工日賺2千 貪圖「坦桑石」暴利險遭騙走15萬

藍姓板模工（右）貪圖「坦桑石」暴利，險損失15萬元。（讀者提供）

2024/07/05 15:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區藍姓板模工不甘炙熱天賺錢辛苦，在工地上網見歐美「坦桑石」投資暴力超過140倍，下工後前往郵局匯款15萬元企圖投資獲利，女行員懷疑轉帳額度提高，通報警方阻詐，警方苦勸「沒看到的石頭，怎麼可能有暴利」，藍姓工人打消貪念，坦承誤會「天外飛來的石頭」能迅速致富。

「太陽這麼大，我綁板模一天才賺2千元」，烏日警分局今天表示，藍姓板模工（46歲）抱怨頂著炙熱艷陽，在建案工地綁鋼筋領日薪太少，1日下午3時半許前往光日路烏日郵局，要求約定轉帳額度從每日限額3萬，提高到15萬元，稱要「投資國外寶石」引起行員關注報警。

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烏日派出所巡佐王瑞波及游智翔趕赴郵局，見藍男欲匯款至陌生帳戶，出示詐騙案例提醒不要匯款，未料，藍男堅稱稀有寶石「坦桑石」經歐美專家鑑定，獲利高達143641%（143倍），也秀出理財app「聰明的人在這裡賺到第一桶金」，還稱獲利捐款給知名兒福基金。

烏日派出所長高銘顯說，員警檢視「理財專家」財經背景及投資準確介紹，苦勸「沒看到的石頭，怎麼可能有暴利」，查出先前詐騙案例即有類似app，告知投資人稀有寶石會取暴利，被害人慘失老本，且政府立案金融機構不會有暴利宣傳。

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藍姓工人經員警勸阻打消貪念，供稱另外下載app誤入陷阱，抱怨工地賺錢辛苦，好不容易賺到第一桶金，誤信「天外飛來的石頭」迅速致富，感謝郵局及警方保住血汗錢。

藍姓板模工向警方出示「坦桑石」暴利宣傳。（讀者提供）

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