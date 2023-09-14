關不怕 出獄6天喝茫上路…5度酒駕1.31 雙載害死友

顏男酒駕搭載許男，行經彰化縣埤頭鄉中南路時，不慎撞到路旁農地圍籬而摔車。 （民眾提供）

2023/09/14 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣顏姓男子因四度酒駕入監服刑十月，出獄不到一週又涉嫌酒後騎車搭載許姓友人不慎摔車，導致後座的許男傷重不治，顏男被捕呼氣酒測值高達每公升一．三一毫克，彰化地檢署偵辦後依酒駕致死罪嫌將顏男提起公訴。

起訴指出，廿一歲的顏姓男子曾於二○二一年間因二次酒駕被法院判處合併執行有期徒刑五月、得易科罰金；二○二二年又因二次酒駕，經法院判處合併執行有期徒刑十月，因此入獄服刑，直到今年三月廿五日刑滿出獄。

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顏男因多次酒駕，出獄時已被吊銷駕照，但他出獄數日後於三月卅一日與許姓男同事相約於田尾鄉龍奉宮前喝啤酒聊天，兩人幾杯黃湯下肚之後，眼見天色已晚，許男想要回家，顏男卻執意騎機車載他離開；二人騎車行經埤頭鄉中南路時，顏男不慎撞到路旁農地圍籬，二人一起摔倒在地，許男因頭部直接撞擊地面，當場失去生命跡象，送醫急救仍告不治。

酒駕累犯致人於死 可處無期 罰3百萬

事後警方對顏男進行酒測，測得其酒精濃度高達一．三一毫克，訊後移送彰化地檢署，彰化地檢署偵查後認為，顏男因犯多次公共危險罪，駕照已遭吊銷，仍不思教訓，再犯酒駕致人於死，依刑法第一八五條之三第三款之規定，曾因酒駕有罪判決確定或經緩起訴處分確定，並於十年內再犯因而致人於死者，處無期徒刑或五年以上有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金。

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