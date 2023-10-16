狼師課輔竟摸小六女童胸部、大腿 判入獄並賠償

情境圖

2023/10/16 13:09

〔記者楊國文／台北報導〕台北市一家補習班黃姓老師利用週六幫小六女童上課機會，竟伸手到女童內衣內撫摸胸部和大腿內側，滿足其色慾，事後給她100元買雞排打發，女童自此嚇得不願補習，母親才查知黃男犯行報警，黃男今年8月被依猥褻罪判刑8月，應入獄，女童、母親另提起附帶民事賠償，高等法院判應分別賠償12萬、6萬元確定。

判決指出，2020年4月下旬，12歲女童的小學即將舉行期中考，補習班黃姓老師約她和另位女同學於4月18日週六下午到補習班，要幫她們加強數學和國語，女童2人依約前往。

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不久，女童的女同學有事先離去，黃男藉2人獨處機會，藉機叫女童拿著考卷到他辦公室教她數學之際，竟伸出狼爪，從她上衣下擺伸手到內衣，撫摸她的胸部，再摸她的大腿右側。

女童覺得很害怕，不知所措，黃男給她100元做為封口費，要她買雞排吃。事後，女童飽受驚嚇，同月23日告訴母親不要再去補習班補習，母親追問下，才發學黃男涉嫌猥褻女兒，憤而報警提告，並提起附帶民事賠償。

黃男否認猥褻女童，堅稱女童因不想補習，才捏造他撫摸女童胸部、大腿內側說詞，從女童陳述事件過程出現前後矛盾情，可見其說詞不實。

台北地院、高等法院審理認為，女童無論在偵查、法院審理時，對事發經過的陳述均一致，並無矛盾，而且女童在家中向母親陳述遭黃男摸胸時激動大哭，另在學校向當時一同到補習班的女同學陳述被害經過時，講到一半即眼眶泛淚，已出現性侵害被害人的創傷反應，此外，女童與黃男並無恩怨或誣陷他之理，依猥褻罪判黃男8月。

黃男不服上訴，最高法院今年8月判決上訴駁回定讞，黃男應入獄。

附帶民事部份，高等法院認定黃男對女童猥褻犯行，侵害其健康權、貞操權，且情節重大，應負起侵權損害賠償責任，判應賠償女童12萬元、母親6萬元，全案確定。

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